Заседание Совбеза ООН: Америка пошла против

18 сентября 2025, 23:52 1262

США вновь наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, требовавший прекращения огня в Газе, освобождения заложников и снятия ограничений на поставки гуманитарной помощи, сообщает РИА Новости.

Дороти Ши, исполняющая обязанности постоянного представителя США в ООН

Против документа в ходе десятитысячного заседания Совбеза проголосовали только США, остальные 14 членов, включая постоянных (Великобритания, Китай, Россия и Франция), высказались в его поддержку.

Резолюцию подготовили десять непостоянных членов Совбеза, которые ранее пытались остановить конфликт в Газе.

Проект резолюции содержал требования «немедленного, безоговорочного и постоянного» прекращения огня в Газе и освобождения заложников. В документе содержался призыв к властям Израиля снять все ограничения на поставки гуманитарной помощи.

Тайна крика: болезнь, безумие и смерть
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть о вечном
00:49 629
Кризис накрыл и азербайджанский фундук
Кризис накрыл и азербайджанский фундук поговорим о наших проблемах
18 сентября 2025, 19:15 5696
Лига чемпионов: «Галатасарай» опозорился в Германии, «Кайрат» разгромлен в Лиссабоне
Лига чемпионов: «Галатасарай» опозорился в Германии, «Кайрат» разгромлен в Лиссабоне
01:06 473
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов новый поворот, все еще актуально
18 сентября 2025, 18:58 3282
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!»
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!» «Есть желание побывать в Баку»
18 сентября 2025, 20:30 6926
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец наше поле зрения, все еще актуально
18 сентября 2025, 18:04 3214
Трамп: Сейчас не время просить Путина...
Трамп: Сейчас не время просить Путина...
18 сентября 2025, 23:31 1904
Сигнал «Моссада» Ирану: «У нас мощные возможности в самом сердце Тегерана»
Сигнал «Моссада» Ирану: «У нас мощные возможности в самом сердце Тегерана»
18 сентября 2025, 23:15 1250
ХАМАС – Израилю: не получите заложников ни живыми, ни мертвыми
ХАМАС – Израилю: не получите заложников ни живыми, ни мертвыми
18 сентября 2025, 21:12 2379
«Небольшая сенсация» от Трампа
«Небольшая сенсация» от Трампа
18 сентября 2025, 19:19 7500
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации наш спецреп
18 сентября 2025, 17:30 2967

