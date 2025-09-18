Заседание Совбеза ООН: Америка пошла против

США вновь наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, требовавший прекращения огня в Газе, освобождения заложников и снятия ограничений на поставки гуманитарной помощи, сообщает РИА Новости.

Против документа в ходе десятитысячного заседания Совбеза проголосовали только США, остальные 14 членов, включая постоянных (Великобритания, Китай, Россия и Франция), высказались в его поддержку.

Резолюцию подготовили десять непостоянных членов Совбеза, которые ранее пытались остановить конфликт в Газе.

Проект резолюции содержал требования «немедленного, безоговорочного и постоянного» прекращения огня в Газе и освобождения заложников. В документе содержался призыв к властям Израиля снять все ограничения на поставки гуманитарной помощи.