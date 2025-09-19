Обломок российского дрона на латвийском пляже

В Латвии на пляже найден обломок дрона, выброшенного на берег морем, на нем видно обозначение ЫЫ 31704. Территорию оцепила полиция, передает The Insider.
Специалисты подтвердили, что обломок не представляет опасности. По данным Национальных вооруженных сил, судя по маркировке и конструкции, найденная деталь принадлежит дрону «Гербера», производимому Вооруженными силами РФ. Министр обороны Андрис Спрудс в комментарии Латвийскому телевидению отметил: «Ясно, что этот дрон, скорее всего, был вынесен морем. Это дрон-приманка под названием «Гербера». На таких обычно нет взрывчатки, и на этом фрагменте ее тоже не было. Мы проинформировали союзников и продолжаем расследование, чтобы установить источник происхождения обломка… Укрепление нашей противовоздушной обороны абсолютно оправданно, и мы будем усиливать ее не только на восточной границе, но и на западной, и по всей Латвии».
«Гербера» — дроны-приманки, которые Россия применяет для выматывания украинской системы ПВО. Их скорость заметно ниже, чем у «Шахедов». Существует три разновидности: разведывательные аппараты, приманки без боевой части и дроны с зарядом около 5 кг. Последний тип представляет опасность в основном для прифронтовых районов и не достигает Киевской области.