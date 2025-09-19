Обломок российского дрона на латвийском пляже

Специалисты подтвердили, что обломок не представляет опасности. По данным Национальных вооруженных сил, судя по маркировке и конструкции, найденная деталь принадлежит дрону «Гербера», производимому Вооруженными силами РФ. Министр обороны Андрис Спрудс в комментарии Латвийскому телевидению отметил: «Ясно, что этот дрон, скорее всего, был вынесен морем. Это дрон-приманка под названием «Гербера». На таких обычно нет взрывчатки, и на этом фрагменте ее тоже не было. Мы проинформировали союзников и продолжаем расследование, чтобы установить источник происхождения обломка… Укрепление нашей противовоздушной обороны абсолютно оправданно, и мы будем усиливать ее не только на восточной границе, но и на западной, и по всей Латвии».

«Гербера» — дроны-приманки, которые Россия применяет для выматывания украинской системы ПВО. Их скорость заметно ниже, чем у «Шахедов». Существует три разновидности: разведывательные аппараты, приманки без боевой части и дроны с зарядом около 5 кг. Последний тип представляет опасность в основном для прифронтовых районов и не достигает Киевской области.