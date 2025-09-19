USD 1.7000
EUR 2.0052
RUB 2.0331
Подписаться на уведомления
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новость дня
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Лига чемпионов: «Галатасарай» опозорился в Германии, «Кайрат» разгромлен в Лиссабоне

Отдел спорта
01:06 477

Сегодня в третий день 1-го тура Лиги чемпионов были сыграны еще шесть матчей.

Турецкий «Галатасарай» ничего не смог противопоставить в гостях франкфуртскому «Айнтрахту» и проиграл со счетом 1:5.

Не смог повторить подвиг «Карабаха» алматинский «Кайрат», проигравший в Лиссабоне «Спортингу» - 1:4.

Результаты других матчей четверга:

«Брюгге» - «Монако» - 4:1, «Копенгаген» - «Байер» - 2:2, «Манчестер Сити» - «Наполи» - 2:0, «Ньюкасл» - «Барселона» - 1:2.

«Айнтрахт», «Спортинг» и «Брюгге» обошли «Карабах» в турнирной таблице.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Тайна крика: болезнь, безумие и смерть
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть о вечном
00:49 633
Кризис накрыл и азербайджанский фундук
Кризис накрыл и азербайджанский фундук поговорим о наших проблемах
18 сентября 2025, 19:15 5698
Лига чемпионов: «Галатасарай» опозорился в Германии, «Кайрат» разгромлен в Лиссабоне
Лига чемпионов: «Галатасарай» опозорился в Германии, «Кайрат» разгромлен в Лиссабоне
01:06 478
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов новый поворот, все еще актуально
18 сентября 2025, 18:58 3283
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!»
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!» «Есть желание побывать в Баку»
18 сентября 2025, 20:30 6926
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец наше поле зрения, все еще актуально
18 сентября 2025, 18:04 3215
Трамп: Сейчас не время просить Путина...
Трамп: Сейчас не время просить Путина...
18 сентября 2025, 23:31 1904
Сигнал «Моссада» Ирану: «У нас мощные возможности в самом сердце Тегерана»
Сигнал «Моссада» Ирану: «У нас мощные возможности в самом сердце Тегерана»
18 сентября 2025, 23:15 1250
ХАМАС – Израилю: не получите заложников ни живыми, ни мертвыми
ХАМАС – Израилю: не получите заложников ни живыми, ни мертвыми
18 сентября 2025, 21:12 2379
«Небольшая сенсация» от Трампа
«Небольшая сенсация» от Трампа
18 сентября 2025, 19:19 7500
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации наш спецреп
18 сентября 2025, 17:30 2967

ЭТО ВАЖНО

Тайна крика: болезнь, безумие и смерть
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть о вечном
00:49 633
Кризис накрыл и азербайджанский фундук
Кризис накрыл и азербайджанский фундук поговорим о наших проблемах
18 сентября 2025, 19:15 5698
Лига чемпионов: «Галатасарай» опозорился в Германии, «Кайрат» разгромлен в Лиссабоне
Лига чемпионов: «Галатасарай» опозорился в Германии, «Кайрат» разгромлен в Лиссабоне
01:06 478
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов новый поворот, все еще актуально
18 сентября 2025, 18:58 3283
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!»
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!» «Есть желание побывать в Баку»
18 сентября 2025, 20:30 6926
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец наше поле зрения, все еще актуально
18 сентября 2025, 18:04 3215
Трамп: Сейчас не время просить Путина...
Трамп: Сейчас не время просить Путина...
18 сентября 2025, 23:31 1904
Сигнал «Моссада» Ирану: «У нас мощные возможности в самом сердце Тегерана»
Сигнал «Моссада» Ирану: «У нас мощные возможности в самом сердце Тегерана»
18 сентября 2025, 23:15 1250
ХАМАС – Израилю: не получите заложников ни живыми, ни мертвыми
ХАМАС – Израилю: не получите заложников ни живыми, ни мертвыми
18 сентября 2025, 21:12 2379
«Небольшая сенсация» от Трампа
«Небольшая сенсация» от Трампа
18 сентября 2025, 19:19 7500
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации наш спецреп
18 сентября 2025, 17:30 2967
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться