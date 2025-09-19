Лига чемпионов: «Галатасарай» опозорился в Германии, «Кайрат» разгромлен в Лиссабоне

Сегодня в третий день 1-го тура Лиги чемпионов были сыграны еще шесть матчей.
Турецкий «Галатасарай» ничего не смог противопоставить в гостях франкфуртскому «Айнтрахту» и проиграл со счетом 1:5.
Не смог повторить подвиг «Карабаха» алматинский «Кайрат», проигравший в Лиссабоне «Спортингу» - 1:4.
Результаты других матчей четверга:
«Брюгге» - «Монако» - 4:1, «Копенгаген» - «Байер» - 2:2, «Манчестер Сити» - «Наполи» - 2:0, «Ньюкасл» - «Барселона» - 1:2.
«Айнтрахт», «Спортинг» и «Брюгге» обошли «Карабах» в турнирной таблице.
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ