Новость дня
Россия хочет поглотить Молдову… Кишинев сопротивляется

депутат Молдовы Оазу Нантой комментирует для haqqin.az
Записал: Ага Гасымлы, собкор
01:11 179

Силовые структуры Республики Молдова проводят по всей стране обыски в рамках уголовного дела о незаконном финансировании политических партий.

Оперативно-следственные мероприятия идут в 70 муниципалитетах, включая муниципалитет Кишинёва. Офицеры Национального центра борьбы с коррупцией и прокуратуры изымают денежные средства в разных валютах, носители информации, черновые записи и иные материалы, имеющие значение для расследования. Предварительное следствие установило обоснованные подозрения в деятельности группы лиц, которые, как предполагается, реализовали согласованный преступный план в предвыборный период перед парламентскими выборами, назначенными на 28 сентября 2025 года. Среди фигурантов — ответственные лица, связанные с отдельными политическими партиями, их члены и сторонники, которые создали схему ввоза в страну незаконных денежных средств для нелегальной поддержки политических партий, инициативных групп и избирательных конкурентов.

В Молдове идут оперативно-следственные мероприятия в 70 муниципалитетах, включая муниципалитет Кишинёва

О происходящем накануне ключевых парламентских выборов haqqin.az рассказал депутат от правящей партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой.

По его словам, центр попыток повлиять на результаты голосования находится в Москве. Он напомнил, что Молдова имеет одну 1222 километра общей границы с Украиной, а также границу с Румынией, являющейся членом Европейского союза и Организации Североатлантического договора.

«После провала блицкрига Российской Федерации против Украины, - заявил Нантой, - Москва развернула агрессивную гибридную войну против Молдовы».

Депутат отметил, что первая волна этой войны пришлась на ноябрь 2022 года, когда президент Майя Санду была переизбрана, а на референдуме закрепили европейскую перспективу в Конституции Молдовы. По его оценке, Кремль проиграл ту фазу, а теперь делает, как он выразился, последнюю попытку захватить власть в стране через парламентские выборы 28 сентября. При этом он подчеркнул ограниченность полномочий президента в Молдове: реальное влияние на формирование правительства, внутреннюю и внешнюю политику принадлежит парламенту, а потому нацеленные на парламент действия Москвы он расценивает, как попытку превратить страну в антиукраинский и антиевропейский плацдарм.

Москва развернула агрессивную гибридную войну против Молдовы. Первая волна этой войны пришлась на ноябрь 2022 года, когда президент Майя Санду была переизбрана, а на референдуме закрепили европейскую перспективу в Конституции Молдовы

Оазу Нантой утверждает, что координацию по молдавскому направлению в администрации президента Российской Федерации курирует Сергей Кириенко, а в качестве интерфейса используется беглый пророссийский олигарх Илан Шор, занимающийся обходом санкций.

«В Москве организовываются политические фарсы под названием “Съезд блока Победа”, где Илан Шор торжественно предлагает объединение Молдовы с Россией. На деле это сборище случайных людей и кучка представителей так называемой пятой колонны в нашей стране», — говорит депутат.

Он предлагает различать оппозицию, искренне выступающую за европейский курс, и структуру, которую он называет пятой колонной. По его словам, Россия работает «двумя колоннами»: с одной стороны, добилась объединения части сил в так называемый Патриотический блок, с другой — использует денежные средства для подкупа избирателей и незаконного финансирования подрывной деятельности под прикрытием участия в выборах. Нантой считает, что СМИ закономерно фокусируются на действиях силовых структур, которые выявляют и документируют подобные схемы и пресекают их.

Он напомнил и о заявлениях президента Майи Санду, что Москва активно использует в Молдове священнослужителей Русской православной церкви для распространения пропаганды, а также бот-сети «Матрёшка» для создания фейкового контента под видом легитимных иностранных средств массовой информации. По словам депутата, партия «Действие и солидарность», находящаяся у власти четыре года, имеет понятную программу и намерена добиваться парламентского большинства, а Кремль стремится получить в будущем созыве «золотую акцию», чтобы заблокировать продолжение проевропейской политики Кишинёва. Нантой связывает с этим волну обысков, задержаний и уголовных дел. Он напомнил о приговоре башкану Гагаузии Евгении Гуцул и ещё одной фигурантке из бывшей партии «Шор», подчеркнув, что речь идёт об ответственности за незаконную финансовую деятельность, имевшую место до избрания на должность.

В Москве организовываются политические фарсы под названием “Съезд блока Победа”, где Илан Шор торжественно предлагает объединение Молдовы с Россией

Депутат утверждает, что значительная часть общества уязвима перед подкупом на фоне сложной социально-экономической ситуации, а так называемая «сетка Шора» — это сеть агентов влияния, закупающая голоса ради захвата власти. По его словам, на подкуп направляются «для небольшой Молдовы действительно большие деньги». Он отмечает, что ранее граждане Молдовы, проживающие в странах Европейского союза, демонстрировали высокую мобилизацию и вносили существенный вклад в победы проевропейских сил, поэтому теперь Москва пытается деморализовать и дезориентировать не только избирателей внутри страны, но и диаспору за рубежом.

Отдельно Нантой остановился на вопросе организации голосования за пределами страны. Он заявил, что в условиях нынешних российских реалий Кишинёв не может открывать в Российской Федерации неограниченное число участков, поскольку власти уверены: кремлёвский режим постарается административно загнать молдавских граждан на участки и повлиять на исход. По его словам, в России открыты лишь два избирательных участка, а на левобережье Днестра, где проживают граждане Молдовы, открыто двенадцать участков. «Картина неоднозначная: пятая колонна, левобережье, агрессивная политика России. Главная ставка — на консолидацию общества и мобилизацию сознательных граждан, которые понимают историческую значимость выборов двадцать восьмого сентября», — заявил он.

Оценивая расклад к финишной прямой кампании, Нантой говорит о «войне прогнозов»: публикуются сомнительные опросы, где партия «Действие и солидарность» якобы вторая, но есть и исследования заслуживающих доверия компаний. Согласно их данным, у правящей партии есть шанс получить минимум пятьдесят одно место из ста одного, причём такие опросы не учитывают голоса диаспоры. «Мой оптимизм осторожен и не даёт поводов для расслабления. Я сторонник мира и стабильности и хочу, чтобы Молдова вступила в Европейский союз как гарантию мира и устойчивого развития», — подчеркнул он. При этом он обратил внимание на необычно большой процент неопределившихся: за оставшиеся три недели это может принести сюрпризы.

У правящей партии есть шанс получить минимум пятьдесят одно место из ста одного, причём такие опросы не учитывают голоса диаспоры

Депутат считает приоритетом нейтрализацию вмешательства Российской Федерации, в том числе очистку интернет-пространства от провокаций. Он привёл в пример первый тур президентских выборов в соседней Румынии, аннулированный из-за нарушений, и подчеркнул, что государству важно не повторить чужие ошибки. По его словам, Молдова получает беспрецедентную поддержку от Европейского союза — как политическую, так и финансовую.

Он напомнил о визите в Кишинёв на День независимости двадцать седьмого августа канцлера Германии, президента Франции и премьер-министра Польши и о программах помощи Молдове, финансируемых Европейским союзом. «Идёт сложная многоплановая борьба. Задача государства — выполнить долг, пресечь подрывную деятельность и обеспечить свободные демократические выборы», — подытожил Оазу Нантой.

Россия атакует Молдову и Азербайджан… дезинформацией наш комментарий
10 сентября 2025, 01:53 6375
Путин пойдет дальше. В Европу разбираем с польским политологом Якобом Ольховским
17 сентября 2025, 19:37 5137
Еще одна торпеда Путина летит на Молдову наша аналитика; все еще актуально
30 августа 2025, 17:11 7444
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть о вечном
00:49 635
Кризис накрыл и азербайджанский фундук
Кризис накрыл и азербайджанский фундук поговорим о наших проблемах
18 сентября 2025, 19:15 5698
Лига чемпионов: «Галатасарай» опозорился в Германии, «Кайрат» разгромлен в Лиссабоне
Лига чемпионов: «Галатасарай» опозорился в Германии, «Кайрат» разгромлен в Лиссабоне
01:06 480
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов новый поворот, все еще актуально
18 сентября 2025, 18:58 3283
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!»
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!» «Есть желание побывать в Баку»
18 сентября 2025, 20:30 6928
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец наше поле зрения, все еще актуально
18 сентября 2025, 18:04 3215
Трамп: Сейчас не время просить Путина...
Трамп: Сейчас не время просить Путина...
18 сентября 2025, 23:31 1904
Сигнал «Моссада» Ирану: «У нас мощные возможности в самом сердце Тегерана»
Сигнал «Моссада» Ирану: «У нас мощные возможности в самом сердце Тегерана»
18 сентября 2025, 23:15 1250
ХАМАС – Израилю: не получите заложников ни живыми, ни мертвыми
ХАМАС – Израилю: не получите заложников ни живыми, ни мертвыми
18 сентября 2025, 21:12 2379
«Небольшая сенсация» от Трампа
«Небольшая сенсация» от Трампа
18 сентября 2025, 19:19 7501
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации наш спецреп
18 сентября 2025, 17:30 2967

