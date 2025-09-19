Россия хочет поглотить Молдову… Кишинев сопротивляется

Силовые структуры Республики Молдова проводят по всей стране обыски в рамках уголовного дела о незаконном финансировании политических партий. Оперативно-следственные мероприятия идут в 70 муниципалитетах, включая муниципалитет Кишинёва. Офицеры Национального центра борьбы с коррупцией и прокуратуры изымают денежные средства в разных валютах, носители информации, черновые записи и иные материалы, имеющие значение для расследования. Предварительное следствие установило обоснованные подозрения в деятельности группы лиц, которые, как предполагается, реализовали согласованный преступный план в предвыборный период перед парламентскими выборами, назначенными на 28 сентября 2025 года. Среди фигурантов — ответственные лица, связанные с отдельными политическими партиями, их члены и сторонники, которые создали схему ввоза в страну незаконных денежных средств для нелегальной поддержки политических партий, инициативных групп и избирательных конкурентов.

О происходящем накануне ключевых парламентских выборов haqqin.az рассказал депутат от правящей партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой. По его словам, центр попыток повлиять на результаты голосования находится в Москве. Он напомнил, что Молдова имеет одну 1222 километра общей границы с Украиной, а также границу с Румынией, являющейся членом Европейского союза и Организации Североатлантического договора. «После провала блицкрига Российской Федерации против Украины, - заявил Нантой, - Москва развернула агрессивную гибридную войну против Молдовы». Депутат отметил, что первая волна этой войны пришлась на ноябрь 2022 года, когда президент Майя Санду была переизбрана, а на референдуме закрепили европейскую перспективу в Конституции Молдовы. По его оценке, Кремль проиграл ту фазу, а теперь делает, как он выразился, последнюю попытку захватить власть в стране через парламентские выборы 28 сентября. При этом он подчеркнул ограниченность полномочий президента в Молдове: реальное влияние на формирование правительства, внутреннюю и внешнюю политику принадлежит парламенту, а потому нацеленные на парламент действия Москвы он расценивает, как попытку превратить страну в антиукраинский и антиевропейский плацдарм.

Оазу Нантой утверждает, что координацию по молдавскому направлению в администрации президента Российской Федерации курирует Сергей Кириенко, а в качестве интерфейса используется беглый пророссийский олигарх Илан Шор, занимающийся обходом санкций. «В Москве организовываются политические фарсы под названием “Съезд блока Победа”, где Илан Шор торжественно предлагает объединение Молдовы с Россией. На деле это сборище случайных людей и кучка представителей так называемой пятой колонны в нашей стране», — говорит депутат. Он предлагает различать оппозицию, искренне выступающую за европейский курс, и структуру, которую он называет пятой колонной. По его словам, Россия работает «двумя колоннами»: с одной стороны, добилась объединения части сил в так называемый Патриотический блок, с другой — использует денежные средства для подкупа избирателей и незаконного финансирования подрывной деятельности под прикрытием участия в выборах. Нантой считает, что СМИ закономерно фокусируются на действиях силовых структур, которые выявляют и документируют подобные схемы и пресекают их. Он напомнил и о заявлениях президента Майи Санду, что Москва активно использует в Молдове священнослужителей Русской православной церкви для распространения пропаганды, а также бот-сети «Матрёшка» для создания фейкового контента под видом легитимных иностранных средств массовой информации. По словам депутата, партия «Действие и солидарность», находящаяся у власти четыре года, имеет понятную программу и намерена добиваться парламентского большинства, а Кремль стремится получить в будущем созыве «золотую акцию», чтобы заблокировать продолжение проевропейской политики Кишинёва. Нантой связывает с этим волну обысков, задержаний и уголовных дел. Он напомнил о приговоре башкану Гагаузии Евгении Гуцул и ещё одной фигурантке из бывшей партии «Шор», подчеркнув, что речь идёт об ответственности за незаконную финансовую деятельность, имевшую место до избрания на должность.

Депутат утверждает, что значительная часть общества уязвима перед подкупом на фоне сложной социально-экономической ситуации, а так называемая «сетка Шора» — это сеть агентов влияния, закупающая голоса ради захвата власти. По его словам, на подкуп направляются «для небольшой Молдовы действительно большие деньги». Он отмечает, что ранее граждане Молдовы, проживающие в странах Европейского союза, демонстрировали высокую мобилизацию и вносили существенный вклад в победы проевропейских сил, поэтому теперь Москва пытается деморализовать и дезориентировать не только избирателей внутри страны, но и диаспору за рубежом. Отдельно Нантой остановился на вопросе организации голосования за пределами страны. Он заявил, что в условиях нынешних российских реалий Кишинёв не может открывать в Российской Федерации неограниченное число участков, поскольку власти уверены: кремлёвский режим постарается административно загнать молдавских граждан на участки и повлиять на исход. По его словам, в России открыты лишь два избирательных участка, а на левобережье Днестра, где проживают граждане Молдовы, открыто двенадцать участков. «Картина неоднозначная: пятая колонна, левобережье, агрессивная политика России. Главная ставка — на консолидацию общества и мобилизацию сознательных граждан, которые понимают историческую значимость выборов двадцать восьмого сентября», — заявил он. Оценивая расклад к финишной прямой кампании, Нантой говорит о «войне прогнозов»: публикуются сомнительные опросы, где партия «Действие и солидарность» якобы вторая, но есть и исследования заслуживающих доверия компаний. Согласно их данным, у правящей партии есть шанс получить минимум пятьдесят одно место из ста одного, причём такие опросы не учитывают голоса диаспоры. «Мой оптимизм осторожен и не даёт поводов для расслабления. Я сторонник мира и стабильности и хочу, чтобы Молдова вступила в Европейский союз как гарантию мира и устойчивого развития», — подчеркнул он. При этом он обратил внимание на необычно большой процент неопределившихся: за оставшиеся три недели это может принести сюрпризы.