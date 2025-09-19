Украли бесценный 3000-летний золотой браслет и продали на переплавку

Министерство внутренних дел Египта сообщило о раскрытии истории с исчезновением золотого браслета возрастом около трех тысяч лет из Египетского музея в Каире. Установлено, что браслет был украден сотрудницей музея, специалистом по реставрации, 9 сентября, а затем продан на переплавку. За бесценный браслет реставратор получила от своего знакомого ювелира 180 тысяч египетских фунтов (примерно 3700 долларов США). Ювелир вскоре после этого продал браслет на золотой лом за 194 тысячи египетских фунтов (примерно 4000 долларов США). Передав деньги, конечный покупатель разогнул браслет, разрезал его ножницами и отправил в переплавку вместе с другими ювелирными изделиями. Камеры наблюдения запечатлели этот момент.

Золотой браслет с бусиной из лазурита относился к периоду правления фараона Аменемопета (993-978 годы до н.э.). Браслет принадлежал царю Аменемопету, правившему Египтом в Третий переходный период, около 1000 г. до н. э. Обнаружив его исчезновение, власти направили изображение пропавшего браслета во все археологические подразделения в египетских аэропортах, на сухопутных и морских пограничных пунктах страны. Теперь он безвозвратно потерян.