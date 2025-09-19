Украли бесценный 3000-летний золотой браслет и продали на переплавку

Министерство внутренних дел Египта сообщило о раскрытии истории с исчезновением золотого браслета возрастом около трех тысяч лет из Египетского музея в Каире.
Установлено, что браслет был украден сотрудницей музея, специалистом по реставрации, 9 сентября, а затем продан на переплавку. За бесценный браслет реставратор получила от своего знакомого ювелира 180 тысяч египетских фунтов (примерно 3700 долларов США). Ювелир вскоре после этого продал браслет на золотой лом за 194 тысячи египетских фунтов (примерно 4000 долларов США). Передав деньги, конечный покупатель разогнул браслет, разрезал его ножницами и отправил в переплавку вместе с другими ювелирными изделиями. Камеры наблюдения запечатлели этот момент.
Золотой браслет с бусиной из лазурита относился к периоду правления фараона Аменемопета (993-978 годы до н.э.). Браслет принадлежал царю Аменемопету, правившему Египтом в Третий переходный период, около 1000 г. до н. э.
Обнаружив его исчезновение, власти направили изображение пропавшего браслета во все археологические подразделения в египетских аэропортах, на сухопутных и морских пограничных пунктах страны. Теперь он безвозвратно потерян.
По сообщению Министерства внутренних дел Египта, полиция арестовала причастных к этому преступлению, включая реставратора и ювелиров, у них изъяты деньги, полученные за продажу бесценной реликвии. После этого скандального инцидента принято решение создать специальную комиссию для инвентаризации и проверки всех экспонатов, находящихся в лаборатории реставрации.
Браслет входил в коллекцию артефактов, готовящихся к транспортировке в Италию в преддверии выставки под названием «Сокровища фараонов» в музее Рима, которая откроется в следующем месяце.
Аменемопет был фараоном XXI династии, правившим Египтом с 993 по 984 год до нашей эры, согласно данным Египетского музея. Его захоронение примечательно тем, что является одним из трех полностью сохранившихся царских захоронений, известных в Древнем Египте. Его гробница была обнаружена французскими египтологами Пьером Монте и Жоржем Гойоном в апреле 1940 года, но раскопки были отложены из-за Второй мировой войны.