Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Армянское лобби снова пошло на Баку

Армянское лобби в Соединенных Штатах Америки в годовщину антитеррористической операции в Карабахе начало новую кампанию против Азербайджана.

Организатором инициативы выступил Армянский национальный комитет Америки, внесший в Конгресс двухпартийный законопроект о введении санкций против Баку.

Однако в условиях подготовки к выводу азербайджано-американских отношений на уровень стратегического партнерства и формирования близких личных контактов между президентами Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым подобные шаги заранее обречены на провал.

На мероприятии в здании Капитолия с речами выступили сопредседатель так называемой «армянской группы» в Конгрессе Фрэнк Паллоне, а также другие ее участники, включая Брэда Шермана и Лору Фридман. Они заявили о «необходимости обеспечить право народа Арцаха вернуться в Карабах» и призвали к санкциям против Азербайджана.

Шерман обратился к коллегам с призывом прекратить приостановку действия 907-й поправки и подчеркнул, что любая военная помощь Баку должна быть прекращена. На этой неделе он внес поправку в законопроект Госдепартамента о бюджете на 2026 финансовый год, исключающую возможность обхода 907-й поправки, а также предложил поправку в другой документ, связывающую поддержку Соединенными Штатами Турции и Азербайджана со «снятием блокады Армении и освобождением армянских пленных».

Вслед за этим конгрессмены Дина Тайтус и Гас Билиракис представили двухпартийный законопроект, предусматривающий введение санкций против Азербайджана в рамках Глобального акта Магнитского. Армянский национальный комитет объявил о начале общенациональной кампании для обеспечения широкой поддержки этого проекта.

Следует напомнить, что «армянская группа» в Конгрессе и раньше неоднократно выступала с инициативами о санкциях против Азербайджана и организовывала соответствующие кампании, но все они неизменно завершались неудачей, даже в годы администрации Джозефа Байдена, несмотря на прохладные отношения предшественника Д.Трампа с азербайджанским правительством.

Сегодня, когда в Вашингтоне доминируют республиканцы, проводящие курс на укрепление позиций Соединенных Штатов на Южном Кавказе, а администрация Дональда Трампа стремится вывести отношения с Азербайджаном на новый уровень, шансы проармянских конгрессменов на успех равны нулю.

