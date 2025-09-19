Путин уволил своего давнего соратника

Накануне, 17 сентября, РБК сообщил, что Козак на выходных написал заявление об уходе с поста по собственному желанию и рассматривает различные предложения перехода в бизнес.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 сентября заявил, что Козак попросил освободить его от должности по собственному желанию.

РБК напоминает, что Козак — один из давних соратников Путина. После его назначения премьер-министром в 1999 году Козак стал первым замруководителя аппарата правительства. До этого Козак руководил юридическим управлением Ленсовета, возглавлял юридический комитет мэрии Петербурга, в 1998 году непродолжительное время занимал должность вице-губернатора города. После того, как Путин стал президентом России, Козак работал на позициях полпреда президента в Южном федеральном округе, министра регионального развития, вице-премьера. В администрацию президента он вернулся в 2020 году на позицию заместителя ее руководителя Антона Вайно. Козак отвечал за политику в отношении стран постсоветского пространства, включая Украину. В августе часть его полномочий была передана первому замруководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко.

New York Times (NYT) отмечала, что Козак был одним из немногих, кто на заседании Совбеза России, проходившем за несколько дней до вторжения в Украину, выступил против войны. На четвертый год войны он предложил Путину прекратить боевые действия и начать мирные переговоры, утверждали собеседники NYT.