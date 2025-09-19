Долой большевика, то есть Фицо

Братислава (Словакия). Плакат с изображением премьер-министра Роберта Фицо и надписью «Долой красных большевиков» во время протестов против предложенных правительством мер по сокращению расходов
Лондон (Великобритания). Британцы протестуют против визита президента США Дональда Трампа в Лондон
Мумбаи (Индия). Ученики в масках премьер-министра Нарендры Моди изучают школьную программу, посвященную 75-летию индийского правителя
Амстердам (Нидерланды). Сотрудники аэропорта Схипхол бастуют из-за несправедливых условий труда
Хан-Юнис (сектор Газа). Тело месячного Маджеда Мохаммеда Зараба, умершего от голода
Сана (Йемен). Похороны 31 йеменского журналиста, погибшего в результате израильских авиаударов
Порт-Морсби (Папуа - Новая Гвинея). Празднование 50-летия независимости Папуа - Новой Гвинеи