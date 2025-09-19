USD 1.7000
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Долой большевика, то есть Фицо

01:57

Братислава (Словакия). Плакат с изображением премьер-министра Роберта Фицо и надписью «Долой красных большевиков» во время протестов против предложенных правительством мер по сокращению расходов

Лондон (Великобритания). Британцы протестуют против визита президента США Дональда Трампа в Лондон

Мумбаи (Индия). Ученики в масках премьер-министра Нарендры Моди изучают школьную программу, посвященную 75-летию индийского правителя

Амстердам (Нидерланды). Сотрудники аэропорта Схипхол бастуют из-за несправедливых условий труда

Хан-Юнис (сектор Газа). Тело месячного Маджеда Мохаммеда Зараба, умершего от голода

Сана (Йемен). Похороны 31 йеменского журналиста, погибшего в результате израильских авиаударов

Порт-Морсби (Папуа - Новая Гвинея). Празднование 50-летия независимости Папуа - Новой Гвинеи

Наступлением России на Купянск командует бывший офицер ВСУ
Наступлением России на Купянск командует бывший офицер ВСУ
02:53
Россия атакует Киев беспилотниками: гремят взрывы
Россия атакует Киев беспилотниками: гремят взрывы
02:40
Спустя 400 лет нашли «Христа на кресте»
Спустя 400 лет нашли «Христа на кресте» объектив haqqin.az
02:16
Долой большевика, то есть Фицо
Долой большевика, то есть Фицо объектив haqqin.az
01:57
Россия хочет поглотить Молдову… Кишинев сопротивляется
Россия хочет поглотить Молдову… Кишинев сопротивляется депутат Молдовы Оазу Нантой комментирует для haqqin.az
01:11
«Небольшая сенсация» от Трампа
«Небольшая сенсация» от Трампа
18 сентября 2025, 19:19
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть о вечном
00:49
Кризис накрыл и азербайджанский фундук
Кризис накрыл и азербайджанский фундук поговорим о наших проблемах
18 сентября 2025, 19:15
Лига чемпионов: «Галатасарай» опозорился в Германии, «Кайрат» разгромлен в Лиссабоне
Лига чемпионов: «Галатасарай» опозорился в Германии, «Кайрат» разгромлен в Лиссабоне
01:06
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов новый поворот, все еще актуально
18 сентября 2025, 18:58
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!»
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!» «Есть желание побывать в Баку»
18 сентября 2025, 20:30

