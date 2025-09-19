USD 1.7000
EUR 2.0052
RUB 2.0331
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Спустя 400 лет нашли «Христа на кресте»

02:16 440

Париж (Франция). Общенациональная забастовка и протесты против правительства и сокращения бюджета

Газа (Палестина). Палестинцы покидают северную часть сектора Газа из-за израильской военной операции

Киев (Украина). Женщина рассматривает фотографии у мемориала павшим воинам на площади Независимости

Лондон (Великобритания). Протестующие в масках политиков во время демонстрации коалиции «Остановить Трампа» против государственного визита президента Дональда Трампа в Лондон

Порт-о-Пренс (Гаити). Дети купаются во временном убежище для людей, пострадавших от уличного бандитизма

Сакэо (Таиланд). Тайские солдаты и сотрудники спецподразделения полиции противостоят камбоджийцам в спорной деревне на границе Таиланда и Камбоджи

Париж (Франция). В Париже представлена недавно обнаруженная картина Питера Рубенса "Христос на кресте". Картину считали утерянной более 400 лет и обнаружили в сентябре 2024 года

