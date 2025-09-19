Спустя 400 лет нашли «Христа на кресте»

Париж (Франция). Общенациональная забастовка и протесты против правительства и сокращения бюджета

Газа (Палестина). Палестинцы покидают северную часть сектора Газа из-за израильской военной операции

Киев (Украина). Женщина рассматривает фотографии у мемориала павшим воинам на площади Независимости

Лондон (Великобритания). Протестующие в масках политиков во время демонстрации коалиции «Остановить Трампа» против государственного визита президента Дональда Трампа в Лондон

Порт-о-Пренс (Гаити). Дети купаются во временном убежище для людей, пострадавших от уличного бандитизма

Сакэо (Таиланд). Тайские солдаты и сотрудники спецподразделения полиции противостоят камбоджийцам в спорной деревне на границе Таиланда и Камбоджи