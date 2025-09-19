На Генассамблее ООН от имени Палестины будет выступать Турция

По сообщению Anadolu, 18 сентября в Анкаре состоялись переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Махмуда Аббаса, были обсуждены ситуация в секторе Газа, региональные вопросы.

Как уже сообщалось, 17 сентября глава Палестинской автономии Махмуд Аббас прибыл официальным визитом в Турцию.

Эрдоган в ходе встречи с Аббасом повторил, что Израиль «угрожает не только Палестине, но и региональной стабильности», нападение на Катар является этому доказательством.

Глава турецкого государства заявил, что на Генеральной Ассамблее ООН, которая откроется 23 сентября, от имени Палестины будет выступать Турция.

Эрдоган отметил, что Турция и впредь будет поднимать палестинский вопрос на всех платформах.

Президент Эрдоган подчеркнул, что приоритетом Турции является обеспечение немедленного перемирия в Газе и прекращение гуманитарной трагедии в регионе.