Наступлением России на Купянск командует бывший офицер ВСУ

02:53 93

Наступлением россиян на Купянск в Харьковской области Украины командует бывший офицер ВСУ, уроженец Харьковской области Сергей Стороженко, перешедший на сторону России в 2014 году. Об этом говорится в материале BBC.

Согласно информации, Стороженко учился на факультете разведки Института сухопутных войск в Киеве, затем начал службу в 36-й бригаде береговой обороны ВМС Украины, где прошел путь от комроты до командира бригады. Был заместителем командира украинского контингента в Косово в составе сил KFOR.

Стороженко выступает перед журналистами во время аннексии Россией Крыма в 2014 году

Стороженко, говорится в материале, перешел на сторону России после аннексии Крыма. Источник BBC, имеющий доступ к базам с личными данными, сообщил, что через неделю после «референдума» о статусе Крыма Стороженко получил паспорт РФ. После в аннексированном Крыму возглавил созданную 126-ю бригаду береговой охраны.

После полномасштабного вторжения России в Украину Стороженко возглавлял штаб 35-й армии РФ Восточного военного округа, которая в первые месяцы войны участвовала в боях на территории Харьковской области. В частности, за Изюм. По данным украинского проекта Evocation.info, на территории Украины проживают две сестры Стороженко. Одна из них живет в селе Козиевка Харьковской области, вторая в Сумах.

BBC также пишет, что в 2023 году президент РФ Владимир Путин издал указ о присвоении Стороженко звания генерал-лейтенанта. Он возглавил 6-ю армию РФ, которая участвует в наступательных операциях в Харьковской области, в частности, в районе Купянска.

02:53 94
Россия атакует Киев беспилотниками: гремят взрывы
Россия атакует Киев беспилотниками: гремят взрывы
02:40 182
Спустя 400 лет нашли «Христа на кресте»
Спустя 400 лет нашли «Христа на кресте» объектив haqqin.az
02:16 441
Долой большевика, то есть Фицо
Долой большевика, то есть Фицо объектив haqqin.az
01:57 428
Россия хочет поглотить Молдову… Кишинев сопротивляется
Россия хочет поглотить Молдову… Кишинев сопротивляется депутат Молдовы Оазу Нантой комментирует для haqqin.az
01:11 689
«Небольшая сенсация» от Трампа
«Небольшая сенсация» от Трампа
18 сентября 2025, 19:19 7861
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть о вечном
00:49 1303
Кризис накрыл и азербайджанский фундук
Кризис накрыл и азербайджанский фундук поговорим о наших проблемах
18 сентября 2025, 19:15 5922
Лига чемпионов: «Галатасарай» опозорился в Германии, «Кайрат» разгромлен в Лиссабоне
Лига чемпионов: «Галатасарай» опозорился в Германии, «Кайрат» разгромлен в Лиссабоне
01:06 1210
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов новый поворот, все еще актуально
18 сентября 2025, 18:58 3403
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!»
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!» «Есть желание побывать в Баку»
18 сентября 2025, 20:30 7454

