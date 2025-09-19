Согласно информации, Стороженко учился на факультете разведки Института сухопутных войск в Киеве, затем начал службу в 36-й бригаде береговой обороны ВМС Украины, где прошел путь от комроты до командира бригады. Был заместителем командира украинского контингента в Косово в составе сил KFOR.

Наступлением россиян на Купянск в Харьковской области Украины командует бывший офицер ВСУ, уроженец Харьковской области Сергей Стороженко, перешедший на сторону России в 2014 году. Об этом говорится в материале BBC.

Стороженко, говорится в материале, перешел на сторону России после аннексии Крыма. Источник BBC, имеющий доступ к базам с личными данными, сообщил, что через неделю после «референдума» о статусе Крыма Стороженко получил паспорт РФ. После в аннексированном Крыму возглавил созданную 126-ю бригаду береговой охраны.

После полномасштабного вторжения России в Украину Стороженко возглавлял штаб 35-й армии РФ Восточного военного округа, которая в первые месяцы войны участвовала в боях на территории Харьковской области. В частности, за Изюм. По данным украинского проекта Evocation.info, на территории Украины проживают две сестры Стороженко. Одна из них живет в селе Козиевка Харьковской области, вторая в Сумах.

BBC также пишет, что в 2023 году президент РФ Владимир Путин издал указ о присвоении Стороженко звания генерал-лейтенанта. Он возглавил 6-ю армию РФ, которая участвует в наступательных операциях в Харьковской области, в частности, в районе Купянска.