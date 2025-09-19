В Сенате США впервые предложили признать Палестину

Группа сенаторов от Демократической партии внесла первую в истории верхней палаты Конгресса США резолюцию, призывающую к признанию Палестины.

«Призываем президента признать демилитаризованное государство Палестина в соответствии с международным правом и принципами решения о двух государствах», — говорится в документе.

Инициатором резолюции выступил сенатор Джефф Меркли. Его поддержали Крис Ван Холлен, Тим Кейн, Берни Сандерс, Питер Уэлч, Тина Смит, Тэмми Болдуин и Мэйзи Хироно.

«Признание палестинского государства — это не только практический шаг, который США могут предпринять, чтобы способствовать построению будущего, где палестинцы и израильтяне смогут жить в условиях свободы, достоинства и безопасности, но и правильное решение», — заявил Меркли.

На сегодняшний день Палестину признают 147 стран, включая Россию. В 2024 году США наложили вето на предоставление ей полноправного членства в ООН.

В конце июля премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что Оттава намерена признать Палестину в сентябре на 80-й сессии Генассамблеи ООН. О таком же решении ранее объявил президент Франции Эммануэль Макрон.