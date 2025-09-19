USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Конгресс США отклонил антиазербайджанские поправки

10:22 2145

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США отклонил две поправки к законопроектам, рассматриваемым в рамках процесса реавторизации Госдепартамента.

Обе инициативы подготовлены конгрессменом-демократом из Калифорнии Брэдом Шерманом, известным связями с армянским лобби.

Первая поправка предусматривала запрет для Корпорации США по международному финансированию развития на поддержку любых проектов в Азербайджане. Вторая предлагала отменить полномочия президента США по приостановке действия 907-й поправки к Закону «О поддержке свободы», которая ограничивает оказание американской помощи Баку.

Процесс реавторизации Госдепартамента (State Department Reauthorization) проводится ежегодно и предусматривает пересмотр, уточнение и продление юридических полномочий и организационной структуры ведомства.

11:27 528
11:25 758
11:13 584
11:02 561
10:21 1375
