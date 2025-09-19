Израиль жестко ответит французам

Израиль готовится к жесткому ответу Франции на фоне ее намерения признать государственность Палестины. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По словам двух европейских чиновников и эксперта, знакомого с позицией израильского руководства, Израиль «готовит несколько вариантов действий». Среди возможных шагов — ускорение процесса аннексии территорий на Западном берегу, находящихся под управлением Палестинской национальной администрации. Также рассматриваются меры дипломатического и символического характера, включая возможное закрытие французского консульства в Иерусалиме и ограничение доступа к принадлежащим Франции объектам в Израиле, таким как Святилище Элеоны – христианское место паломничества.

Заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель ранее заявила в интервью французскому радио, что вопрос о закрытии французского дипломатического представительства в Иерусалиме, действующего еще до провозглашения государства Израиль в 1948 году, «находится в повестке дня премьер-министра» Биньямина Нетаньяху.

По словам одного из европейских дипломатов, Израиль «не остановится ни перед чем в своих ответных действиях». Независимо от развития событий, отношения между Израилем и Францией «существенно ухудшатся», отметил он. Дипломат указал, что французский президент Эммануэль Макрон стал ключевой движущей силой в этом вопросе и диалог с Нетаньяху уже стал более напряженным.

Макрон ранее заявил, что Париж намерен созвать 22 сентября конференцию в ООН, посвященную вопросу признания палестинской государственности – вне зависимости от ситуации в Газе и решений израильских властей.

29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщила, что Лондон готов признать государство Палестина до начала сессии Генассамблеи ООН, если Израиль продолжит блокировать доставку гуманитарной помощи в сектор Газа и не приостановит военную операцию.

А 24 июля президент Макрон подтвердил, что Франция признает палестинскую государственность в рамках сессии Генассамблеи ООН.