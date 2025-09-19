Британцы не смогли переубедить Трампа

Пышный прием, оказанный президенту США Дональду Трампу британской стороной, польстил его самолюбию, но, судя по всему, не повлиял на позицию американского лидера по ключевым для Лондона вопросам безопасности в отношении Украины и Израиля. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Издание указывает, что визит Трампа был, в основном, обставлен «лестью и торжественностью», однако «не привел к каким-либо политическим прорывам».

«Два дня пышных зрелищ с позолоченными экипажами и марширующими гренадерами, пролетами пилотажных групп и парашютистами с флагами явно оставили Трампа довольным», – подчеркивает NYT.

Однако, как отмечает издание, остается сомнительным, принесет ли эта «беспрецедентная демонстрация гостеприимства» какие-либо «долгосрочные выгоды для Великобритании».

«Не похоже, что Трамп смягчил условия торгового соглашения, которое Великобритания ранее согласовала с Соединенными Штатами. Он также не обещал оказать какое-либо новое давление по двум вопросам безопасности, которые больше всего волнуют Великобританию: это война России в Украине и военная кампания Израиля в секторе Газа», – пишет издание.

The New York Times отметила, что отсутствие скандалов и острых публичных столкновений между Трампом, королем Карлом III и премьер-министром Кимом Стармером уже можно рассматривать как знак успешного визита.

С 16 по 18 сентября Трамп находился в Великобритании с беспрецедентным для современности вторым государственным визитом. 17 сентября он был принят королем Карлом III в Виндзорском замке, а 18 сентября провел переговоры с премьер-министром Стармером в загородной резиденции Чекерс.