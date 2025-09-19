USD 1.7000
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Британцы не смогли переубедить Трампа

10:56 761

Пышный прием, оказанный президенту США Дональду Трампу британской стороной, польстил его самолюбию, но, судя по всему, не повлиял на позицию американского лидера по ключевым для Лондона вопросам безопасности в отношении Украины и Израиля. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Издание указывает, что визит Трампа был, в основном, обставлен «лестью и торжественностью», однако «не привел к каким-либо политическим прорывам».

«Два дня пышных зрелищ с позолоченными экипажами и марширующими гренадерами, пролетами пилотажных групп и парашютистами с флагами явно оставили Трампа довольным», – подчеркивает NYT.

Однако, как отмечает издание, остается сомнительным, принесет ли эта «беспрецедентная демонстрация гостеприимства» какие-либо «долгосрочные выгоды для Великобритании».

«Не похоже, что Трамп смягчил условия торгового соглашения, которое Великобритания ранее согласовала с Соединенными Штатами. Он также не обещал оказать какое-либо новое давление по двум вопросам безопасности, которые больше всего волнуют Великобританию: это война России в Украине и военная кампания Израиля в секторе Газа», – пишет издание.

The New York Times отметила, что отсутствие скандалов и острых публичных столкновений между Трампом, королем Карлом III и премьер-министром Кимом Стармером уже можно рассматривать как знак успешного визита.

С 16 по 18 сентября Трамп находился в Великобритании с беспрецедентным для современности вторым государственным визитом. 17 сентября он был принят королем Карлом III в Виндзорском замке, а 18 сентября провел переговоры с премьер-министром Стармером в загородной резиденции Чекерс.

11:27 536
11:25 767
11:13 586
11:02 566
10:21 1378
10:22 2153
10:20 836
10:10 2547
10:56 1697
01:36 9035
18 сентября 2025, 20:30 10886

