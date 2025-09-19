USD 1.7000
Международное агентство потребовало деоккупировать Запорожскую АЭС. США не поддержали

11:02 566

На генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) утвердили резолюцию с требованием о деоккупации Запорожской АЭС.

Минэнерго Украины сообщило, что документ под названием «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии в Украине» поддержали 62 государства-члена. Отмечается, что США не поддержали резолюцию.

Резолюция содержит прямой призыв к немедленному выводу всего неуполномоченного военного и другого персонала с ЗАЭС. Документ подтверждает, что Запорожская АЭС и все ядерные объекты в Украине должны работать под полным суверенным контролем компетентных украинских органов.

Резолюция также подтвердила мандат и непрерывную работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, несмотря на постоянные попытки России подорвать ее деятельность.

Запорожская АЭС была оккупирована российскими войсками 3-4 марта 2022 года в ходе полномасштабного вторжения России в Украину, что привело к началу кризиса на станции из-за боевых действий в районе АЭС и возможной угрозы ядерной безопасности. Российские военные разместили на территории станции тяжелую технику и солдат, а также создали там военную базу, что осложнило ее работу и ремонт.

