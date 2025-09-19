В США рассказали о «беспрецедентном ступоре» Байдена

Бывший глава аппарата Белого дома Джефф Зинтс признал, что у экс-президента США Джо Байдена еще во время его пребывания на посту заметно ухудшились память и способность принимать решения. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.

Согласно их данным, Зинтс в четверг выступил с показаниями перед комитетом Палаты представителей США по надзору и правительственной реформе. Он рассказал законодателям, что после неудачного выступления Байдена на дебатах с действующим президентом Дональдом Трампом рекомендовал врачу президента провести ему «полное медицинское обследование», включающее тесты на когнитивные способности. Зинтс охарактеризовал состояние Байдена на дебатах как «беспрецедентный ступор».

По словам экс-главы аппарата Белого дома, Байдену становилось все труднее запоминать даты и имена, а процесс принятия решений заметно замедлялся. Зинтс также подчеркнул, что супруга президента – Джилл – просила не перегружать его работой.

5 июня действующий президент Дональд Трамп распорядился начать расследование состояния здоровья своего предшественника и возможного использования им автографа помощниками для подписания документов. Председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Джеймс Комер не исключил возможность вызова Джо Байдена для дачи показаний на слушаниях в Конгрессе.