USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новость дня
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Мурсал Ибрагимов принял граждан в Агсу

ФОТО
11:04 336

18 сентября начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу (ГСМПВС) генерал-майор Мурсал Ибрагимов провел прием граждан в административном здании Агсу районного отделения службы для жителей Агсу, Исмаиллы, Шемахи и Гобустана.

На приеме были выслушаны обращения 19 граждан, в том числе две семьи шехидов и четырех участников войны. Граждане обращались по вопросам прохождения действительной военной службы или трудоустройства, определения места прохождения будущей срочной службы их детей и другим вопросам.

Ибрагимов выслушал каждого обратившегося и дал соответствующие поручения для всестороннего изучения поднятых вопросов и их решения в кратчайшие сроки в соответствии с требованиями законодательства.

Часть обращений была решена на месте, некоторые вопросы взяты на контроль для дальнейшего рассмотрения. Обращения, не относящиеся к компетенции ГСМПВС, были направлены в соответствующие ведомства.

США помогают Польше сдерживать российские танки
США помогают Польше сдерживать российские танки
11:27 541
За дело берется Антимонопольное агентство
За дело берется Антимонопольное агентство
11:25 772
Азербайджан и ЕС создают экономическую группу
Азербайджан и ЕС создают экономическую группу
11:13 589
Международное агентство потребовало деоккупировать Запорожскую АЭС. США не поддержали
Международное агентство потребовало деоккупировать Запорожскую АЭС. США не поддержали
11:02 569
Трамп сдал Тайвань?
Трамп сдал Тайвань?
10:21 1382
Конгресс США отклонил антиазербайджанские поправки
Конгресс США отклонил антиазербайджанские поправки
10:22 2159
В Сенате США впервые предложили признать Палестину
В Сенате США впервые предложили признать Палестину
10:20 838
Операция украинского спецназа в Курске
Операция украинского спецназа в Курске
10:10 2551
В Баку началась «Формула»
В Баку началась «Формула» обновлено 10:56
10:56 1700
Армянское лобби снова пошло на Баку
Армянское лобби снова пошло на Баку главное на этот час
01:36 9037
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!»
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!» «Есть желание побывать в Баку»
18 сентября 2025, 20:30 10888

ЭТО ВАЖНО

США помогают Польше сдерживать российские танки
США помогают Польше сдерживать российские танки
11:27 541
За дело берется Антимонопольное агентство
За дело берется Антимонопольное агентство
11:25 772
Азербайджан и ЕС создают экономическую группу
Азербайджан и ЕС создают экономическую группу
11:13 589
Международное агентство потребовало деоккупировать Запорожскую АЭС. США не поддержали
Международное агентство потребовало деоккупировать Запорожскую АЭС. США не поддержали
11:02 569
Трамп сдал Тайвань?
Трамп сдал Тайвань?
10:21 1382
Конгресс США отклонил антиазербайджанские поправки
Конгресс США отклонил антиазербайджанские поправки
10:22 2159
В Сенате США впервые предложили признать Палестину
В Сенате США впервые предложили признать Палестину
10:20 838
Операция украинского спецназа в Курске
Операция украинского спецназа в Курске
10:10 2551
В Баку началась «Формула»
В Баку началась «Формула» обновлено 10:56
10:56 1700
Армянское лобби снова пошло на Баку
Армянское лобби снова пошло на Баку главное на этот час
01:36 9037
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!»
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!» «Есть желание побывать в Баку»
18 сентября 2025, 20:30 10888
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться