Мурсал Ибрагимов принял граждан в Агсу

18 сентября начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу (ГСМПВС) генерал-майор Мурсал Ибрагимов провел прием граждан в административном здании Агсу районного отделения службы для жителей Агсу, Исмаиллы, Шемахи и Гобустана.

На приеме были выслушаны обращения 19 граждан, в том числе две семьи шехидов и четырех участников войны. Граждане обращались по вопросам прохождения действительной военной службы или трудоустройства, определения места прохождения будущей срочной службы их детей и другим вопросам.

Ибрагимов выслушал каждого обратившегося и дал соответствующие поручения для всестороннего изучения поднятых вопросов и их решения в кратчайшие сроки в соответствии с требованиями законодательства.

Часть обращений была решена на месте, некоторые вопросы взяты на контроль для дальнейшего рассмотрения. Обращения, не относящиеся к компетенции ГСМПВС, были направлены в соответствующие ведомства.