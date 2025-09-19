Козырь Европы – российские деньги

Украина может получить финансирование на 300 млрд долларов без прямой конфискации российских средств, пишет Reuters. Деньги пойдут на оборону и покрытие дефицита бюджета.

Как отмечает в публикации обозреватель Reuters Хьюго Диксон, с момента вторжения России в Украину в 2022 году западные политики спорят, как использовать замороженные активы РФ. Еврокомиссия поддержала концепцию репарационного займа, предложенного международными экспертами.

Механизм основывается на принципе, что РФ должна платить за ущерб. Украина вернет заем только в случае, если Москва выплатит репарации. Если Россия откажется, кредит будет списан.

После начала войны страны G7 заморозили около 300 млрд долларов активов российского Центробанка. Большая их часть хранится в Бельгии.

Идея полной конфискации активов встретила сопротивление Германии, Франции и Бельгии. Поэтому репарационный заем рассматривается как более легальная альтернатива.

Один из вариантов предусматривает перевод российских активов в специальную структуру SPV. Она сможет выдавать заем Украине с условием, что возврат произойдет только при выплате Москвой репараций.

При этом юридическое право собственности на активы останется у России. Такой подход не считается конфискацией, а лишь сменой хранителя.

Другой механизм предполагает покупку на российские активы долгосрочных облигаций ЕС с нулевой ставкой. Затем Евросоюз сможет предоставить заем Украине.

Однако такой вариант сложнее и может лечь бременем на членов ЕС, если Москва не выплатит компенсации. Поэтому вариант с SPV выглядит более простым и безопасным.

Украина может столкнуться с дефицитом финансирования уже в начале следующего года. США почти полностью прекратили помощь, и Киев нуждается в быстрых решениях.

Эксперты подчеркивают, что чем скорее будет создан механизм репарационного займа, тем сильнее будут позиции Украины в переговорах с Россией.

В ЕС заморожено около 210 млрд евро активов России. Еще 75 млрд находятся за пределами блока. К инициативе могут присоединиться Великобритания, Канада и Япония.

Канада, как председатель G7, готова выдвинуть идею на обсуждение с партнерами. США располагают лишь 5 млрд долларов российских активов, но их поддержка добавит политического веса.

Как отмечается в публикации, ЕС хочет укрепить свои позиции в переговорах о завершении войны. Репарационный заем может стать инструментом для этого и обеспечить Киеву финансовую стабильность.

Если решение удастся реализовать в ближайшее время, Евросоюз получит ключевую роль в урегулировании конфликта.

Ранее Financial Times сообщало, что Евросоюз готовит схему репарационных кредитов для Украины на сумму в 170 млрд евро. В их основу хотят положить замороженные российские активы в Euroclear.