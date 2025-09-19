Азербайджан и ЕС создают экономическую группу

Азербайджан и Европейский союз (ЕС) намерены сформировать экономическую рабочую группу высокого уровня, сообщила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

«Провели активную дискуссию с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. Мир в регионе (Южного Кавказа) открывает возможности для рынков, торговли и инвестиций. Чтобы воспользоваться ими, мы договорились создать Экономическую рабочую группу высокого уровня», – написала Кос в соцсети X по итогам встречи с Джаббаровым.

Она добавила, что АР и ЕС продолжат укреплять партнерство.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев принял еврокомиссара по вопросам расширения Марту Кос. Стороны обсудили вклад республики в энергобезопасность Европы, мирную региональную повестку, торговлю и развитие Срединного коридора.