За дело берется Антимонопольное агентство

После введения новых высоких тарифов на такси из аэропорта и обратно президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндюз и ряд экспертов обратились через социальные сети к Государственному агентству по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком с требованием провести расследование.

Эксперты считают, что запрет на въезд в зону аэропорта для лицензированных такси, прошедших обучение и отвечающих установленным стандартам, нарушает принципы здоровой конкуренции.

Государственное агентство сообщило haqqin.az, что проводит анализ новых правил, регулирующих пассажирские перевозки такси в аэропорту. По их словам, «меры контроля за соблюдением конкурентного законодательства, включая расследования и проверки, регламентированы Кодексом о конкуренции».

«В настоящее время агентство проводит консультации с участниками рынка, обсуждая правовые и экономические аспекты вопроса. Также изучаются нормы отраслевого законодательства и международный опыт», — заявили в ведомстве.

Как сообщается, анализ, проводимый агентством, «направлен на создание гибкой системы регулирования поведения участников рынка и защиту прав потребителей».

Как сообщалось ранее, начальная стоимость поездки из аэропорта в город составляет 6 манатов за первые 3 километра. Далее, за каждый километр от 3 до 25 км взимается 95 гяпиков, а свыше 26 км — 70 гяпиков. Согласно новым тарифам, поездка до станции метро «20 Января» обойдется в 29 манатов, а до станции «Ахмедлы» — в 25 манатов.