USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новость дня
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

За дело берется Антимонопольное агентство

Ульвия Худиева, собкор
11:25 781

После введения новых высоких тарифов на такси из аэропорта и обратно президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндюз и ряд экспертов обратились через социальные сети к Государственному агентству по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком с требованием провести расследование.

Эксперты считают, что запрет на въезд в зону аэропорта для лицензированных такси, прошедших обучение и отвечающих установленным стандартам, нарушает принципы здоровой конкуренции.

Государственное агентство сообщило haqqin.az, что проводит анализ новых правил, регулирующих пассажирские перевозки такси в аэропорту. По их словам, «меры контроля за соблюдением конкурентного законодательства, включая расследования и проверки, регламентированы Кодексом о конкуренции».

«В настоящее время агентство проводит консультации с участниками рынка, обсуждая правовые и экономические аспекты вопроса. Также изучаются нормы отраслевого законодательства и международный опыт», — заявили в ведомстве.

Как сообщается, анализ, проводимый агентством, «направлен на создание гибкой системы регулирования поведения участников рынка и защиту прав потребителей».

Как сообщалось ранее, начальная стоимость поездки из аэропорта в город составляет 6 манатов за первые 3 километра. Далее, за каждый километр от 3 до 25 км взимается 95 гяпиков, а свыше 26 км — 70 гяпиков. Согласно новым тарифам, поездка до станции метро «20 Января» обойдется в 29 манатов, а до станции «Ахмедлы» — в 25 манатов.

США помогают Польше сдерживать российские танки
США помогают Польше сдерживать российские танки
11:27 544
За дело берется Антимонопольное агентство
За дело берется Антимонопольное агентство
11:25 782
Азербайджан и ЕС создают экономическую группу
Азербайджан и ЕС создают экономическую группу
11:13 592
Международное агентство потребовало деоккупировать Запорожскую АЭС. США не поддержали
Международное агентство потребовало деоккупировать Запорожскую АЭС. США не поддержали
11:02 571
Трамп сдал Тайвань?
Трамп сдал Тайвань?
10:21 1387
Конгресс США отклонил антиазербайджанские поправки
Конгресс США отклонил антиазербайджанские поправки
10:22 2164
В Сенате США впервые предложили признать Палестину
В Сенате США впервые предложили признать Палестину
10:20 840
Операция украинского спецназа в Курске
Операция украинского спецназа в Курске
10:10 2559
В Баку началась «Формула»
В Баку началась «Формула» обновлено 10:56
10:56 1702
Армянское лобби снова пошло на Баку
Армянское лобби снова пошло на Баку главное на этот час
01:36 9039
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!»
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!» «Есть желание побывать в Баку»
18 сентября 2025, 20:30 10888

ЭТО ВАЖНО

США помогают Польше сдерживать российские танки
США помогают Польше сдерживать российские танки
11:27 544
За дело берется Антимонопольное агентство
За дело берется Антимонопольное агентство
11:25 782
Азербайджан и ЕС создают экономическую группу
Азербайджан и ЕС создают экономическую группу
11:13 592
Международное агентство потребовало деоккупировать Запорожскую АЭС. США не поддержали
Международное агентство потребовало деоккупировать Запорожскую АЭС. США не поддержали
11:02 571
Трамп сдал Тайвань?
Трамп сдал Тайвань?
10:21 1387
Конгресс США отклонил антиазербайджанские поправки
Конгресс США отклонил антиазербайджанские поправки
10:22 2164
В Сенате США впервые предложили признать Палестину
В Сенате США впервые предложили признать Палестину
10:20 840
Операция украинского спецназа в Курске
Операция украинского спецназа в Курске
10:10 2559
В Баку началась «Формула»
В Баку началась «Формула» обновлено 10:56
10:56 1702
Армянское лобби снова пошло на Баку
Армянское лобби снова пошло на Баку главное на этот час
01:36 9039
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!»
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!» «Есть желание побывать в Баку»
18 сентября 2025, 20:30 10888
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться