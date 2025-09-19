USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

США помогают Польше сдерживать российские танки

Вашингтон намерен поставить Варшаве крупную партию противотанковых ракетных комплексов Javelin и соответствующих ракет, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Государственный департамент США одобрил продажу Польше 253 пусковых установок и 2506 ракет, а также необходимого обучения и запасных частей», – написал Косиняк-Камыш в соцсетях.

Отмечается, что поставка включает ракеты FGM-148F, предназначенные для борьбы с разными типами бронированной техники, в том числе оснащенной динамической защитой.

Издание Deutshe Welle сообщает, что стоимость поставок составит $780 млн. Оно приводит заявление американского Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA) при Пентагоне о том, что этот шаг «будет способствовать внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов, укрепляя безопасность союзника по НАТО, который является движущей силой политической и экономической стабильности в Европе».

За дело берется Антимонопольное агентство
Азербайджан и ЕС создают экономическую группу
Международное агентство потребовало деоккупировать Запорожскую АЭС. США не поддержали
Трамп сдал Тайвань?
Конгресс США отклонил антиазербайджанские поправки
В Сенате США впервые предложили признать Палестину
Операция украинского спецназа в Курске
В Баку началась «Формула»
Армянское лобби снова пошло на Баку
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!»
