«Азерэнержи» заменит линии электропередачи в Нахчыване, установленные в 1950-е

В соответствии с указом президента Азербайджана «Азерэнержи» предпринимает важные шаги в сфере электроэнергетики Нахчыванской Автономной Республики. В настоящее время несколько подстанций, срок эксплуатации которых истек, демонтируются и перестраиваются. В частности, подстанции «Бабек» (154/110/10 кВ), «Чешмебасар» (110/35/10 кВ) и «Нахчыван» (110/35/10 кВ) полностью перестраиваются.

Также создаются Нахчыванский региональный центр цифрового управления и SCADA, а также современная техническая инфраструктура.

После ввода в эксплуатацию новых энергетических объектов надежность и устойчивость электроснабжения в регионе значительно возрастут, что также будет способствовать укреплению энергетической безопасности Нахчывана и его устойчивому развитию.

Кроме того, «Азерэнержи» проводит масштабные работы по модернизации передающей электрической сети Нахчыванской Автономной Республики. Линии электропередачи, эксплуатируемые с конца 50-х годов прошлого века, демонтируются и перестраиваются. На начальном этапе высоковольтные линии «Джульфа», «Ордубад-1» и «Ордубад-2» (110 кВ) прокладываются заново в двухконтурном исполнении на общей протяженности 68 км.

Работы, проводимые «Азерэнержи» по прокладке линий электропередачи в трех направлениях, строительству трех подстанций, а также созданию Регионального центра цифрового управления, планируется завершить в течение следующего года.