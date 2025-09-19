USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
«Азерэнержи» заменит линии электропередачи в Нахчыване, установленные в 1950-е

11:30 206

В соответствии с указом президента Азербайджана «Азерэнержи» предпринимает важные шаги в сфере электроэнергетики Нахчыванской Автономной Республики. В настоящее время несколько подстанций, срок эксплуатации которых истек, демонтируются и перестраиваются. В частности, подстанции «Бабек» (154/110/10 кВ), «Чешмебасар» (110/35/10 кВ) и «Нахчыван» (110/35/10 кВ) полностью перестраиваются.

Также создаются Нахчыванский региональный центр цифрового управления и SCADA, а также современная техническая инфраструктура.

После ввода в эксплуатацию новых энергетических объектов надежность и устойчивость электроснабжения в регионе значительно возрастут, что также будет способствовать укреплению энергетической безопасности Нахчывана и его устойчивому развитию.

Кроме того, «Азерэнержи» проводит масштабные работы по модернизации передающей электрической сети Нахчыванской Автономной Республики. Линии электропередачи, эксплуатируемые с конца 50-х годов прошлого века, демонтируются и перестраиваются. На начальном этапе высоковольтные линии «Джульфа», «Ордубад-1» и «Ордубад-2» (110 кВ) прокладываются заново в двухконтурном исполнении на общей протяженности 68 км.

Работы, проводимые «Азерэнержи» по прокладке линий электропередачи в трех направлениях, строительству трех подстанций, а также созданию Регионального центра цифрового управления, планируется завершить в течение следующего года.

США помогают Польше сдерживать российские танки
11:27 549
За дело берется Антимонопольное агентство
11:25 789
Азербайджан и ЕС создают экономическую группу
11:13 594
Международное агентство потребовало деоккупировать Запорожскую АЭС. США не поддержали
11:02 572
Трамп сдал Тайвань?
10:21 1392
Конгресс США отклонил антиазербайджанские поправки
10:22 2166
В Сенате США впервые предложили признать Палестину
10:20 844
Операция украинского спецназа в Курске
10:10 2563
В Баку началась «Формула»
10:56 1704
Армянское лобби снова пошло на Баку
01:36 9040
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!»
18 сентября 2025, 20:30 10890

