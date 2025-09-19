USD 1.7000
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Британская разведка вербует шпионов через интернет

Секретная разведывательная служба Великобритании (MI6) планирует запустить в даркнете платформу, предназначенную для передачи спецслужбе «чувствительной информации» о незаконной деятельности по всему миру или для предложения собственных услуг.

Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, передает BBC.

По словам Купер, платформа для обмена сообщениями Silent Courier призвана усилить национальную безопасность и упростить процесс вербовки сотрудников разведывательного агентства.

Министр подчеркнула, что потенциальные агенты в России и других странах станут объектом внимания британской разведки.

«Наши разведывательные службы мирового класса работают за кулисами, чтобы обезопасить британский народ. Сейчас мы поддерживаем их усилия передовыми технологиями, чтобы MI6 могла вербовать новых шпионов для Великобритании — в России и во всем мире», — заявила Купер.

Ожидается, что информация будет официально подтверждена 19 сентября в Стамбуле в выступлении уходящего с поста главы MI6 Ричарда Мура. Позже в этом месяце Мур передаст полномочия Блейз Метревели, ставшей первой женщиной на этом посту.

США помогают Польше сдерживать российские танки
За дело берется Антимонопольное агентство
Азербайджан и ЕС создают экономическую группу
Международное агентство потребовало деоккупировать Запорожскую АЭС. США не поддержали
Трамп сдал Тайвань?
Конгресс США отклонил антиазербайджанские поправки
В Сенате США впервые предложили признать Палестину
Операция украинского спецназа в Курске
В Баку началась «Формула»
Армянское лобби снова пошло на Баку
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!»
