Индийские НПЗ готовятся покупать больше российской нефти

Индийские нефтеперерабатывающие компании не собираются отказываться от российской нефти, несмотря на возобновление торговых переговоров с США и стремление обеих сторон достичь соглашения. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам осведомленных источников, закупки останутся активными для ноябрьских и декабрьских поставок, хотя их объемы могут быть ниже пиковых показателей последних лет.

С ослаблением американского давления после того, как Дональд Трамп на этой неделе поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за «поддержку завершения войны между Россией и Украиной», а также благодаря доступности достаточных объемов сорта Urals, закупки российской нефти, как ожидается, снова могут вырасти.

Представители индийского правительства регулярно контактируют с крупными государственными и частными переработчиками, однако официальных указаний ни на сокращение, ни на увеличение закупок пока нет. Ситуация может измениться в ближайшие месяцы по мере продвижения торговых переговоров.

Многое зависит от Reliance Industries, которая обеспечивает значительную долю импорта благодаря долгосрочному контракту с российской «Роснефтью», заключенному в начале года. Если компания, принадлежащая самому богатому индийцу, сократит закупки, общие объемы будут выглядеть скромнее, даже если другие переработчики продолжат брать партии.

Индия обычно избегает закупок нефти из стран, находящихся под санкциями США, таких как Иран или Венесуэла. Вместе с Китаем страна активно пользуется скидками на российскую нефть в рамках ценового потолка «Большой семерки», который ограничивает доходы Москвы, но позволяет поддерживать поставки.