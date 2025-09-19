USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Ночной рейд украинских разведчиков: мины и уничтоженный тягач

Украинские разведчики из центра морских операций Viking ночью установили минные заграждения на Тендровской косе вблизи Херсона и уничтожили российский многоцелевой тягач «Витязь». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

«Успешный рейд на Тендровскую косу, бойцы центра морских операций Viking Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины совершили очередную ночную высадку и установили на косе минные заграждения», – говорится в сообщении разведки.

В ГУР также отметили, что бойцам центра морских операций удалось ликвидировать на косе многоцелевой тягач «Витязь», использовавшийся российскими войсками в качестве доставки личного состава, оружия и продовольствия.

США помогают Польше сдерживать российские танки
За дело берется Антимонопольное агентство
Азербайджан и ЕС создают экономическую группу
Международное агентство потребовало деоккупировать Запорожскую АЭС. США не поддержали
Трамп сдал Тайвань?
Конгресс США отклонил антиазербайджанские поправки
В Сенате США впервые предложили признать Палестину
Операция украинского спецназа в Курске
В Баку началась «Формула»
Армянское лобби снова пошло на Баку
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!»
