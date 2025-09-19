Ночной рейд украинских разведчиков: мины и уничтоженный тягач

Украинские разведчики из центра морских операций Viking ночью установили минные заграждения на Тендровской косе вблизи Херсона и уничтожили российский многоцелевой тягач «Витязь». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

«Успешный рейд на Тендровскую косу, бойцы центра морских операций Viking Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины совершили очередную ночную высадку и установили на косе минные заграждения», – говорится в сообщении разведки.

В ГУР также отметили, что бойцам центра морских операций удалось ликвидировать на косе многоцелевой тягач «Витязь», использовавшийся российскими войсками в качестве доставки личного состава, оружия и продовольствия.