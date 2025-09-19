Польские самолеты обстреляли собственный дом

Прокуратура в Польше подтвердила, что на дом в населенном пункте Вырыки Люблинского воеводства в ночь с 9 на 10 сентября упал не беспилотник, как заявлялось ранее, а другой объект. Об этом сообщил министр - член Совета министров по делам спецслужб республики Томаш Семоняк в эфире телеканала Polsat, предположив, что инцидент был последствием использования оружия польскими пилотами.

«Прокуратура подтвердила, что это не был дрон, поэтому стоит выяснить правду», - сказал министр. «Указания на то, что наши пилоты или союзники использовали оружие и этот (инцидент) стал последствием использования оружия, выглядят очень правдоподобными», - добавил он.

16 сентября газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники в органах госбезопасности сообщила, что на дом в Вырыках в ночь с 9 на 10 сентября упала ракета класса воздух - воздух AIM-120 AMRAAM, выпущенная с истребителя польских ВВС F-16. Изначально власти заявляли об упавшем дроне, затем появилась информация о неидентифицированном объекте. Прокуратура пока не завершила расследование и официальных комментариев не дает.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении беспилотников, нарушивших воздушные границы страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.