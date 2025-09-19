Талибы ответили Трампу: Никакой тебе военной базы

Кабул отверг озвученное президентом США Дональдом Трампом намерение вернуть под контроль Америки авиабазу Баграм в Афганистане. Об этом заявил представитель МИД «Талибана» Закир Джалал, передает Al Jazeera.
Он сказал, что Кабул открыт к диалогу с Вашингтоном, однако категорически исключает возвращение американского военного присутствия на территории Афганистана.
«Афганистан и США должны взаимодействовать друг с другом без сохранения Соединенными Штатами какого-либо военного присутствия в какой-либо части Афганистана», – пояснил представитель МИД.
Джалал отметил, что Кабул готов развивать политические и экономические связи с Вашингтоном на основе «взаимного уважения и общих интересов».
Возврат США на базу Баграм в Афганистане, о котором ранее заявил президент Дональд Трамп, может обернуться повторным вторжением в страну. Об этом пишет агентство Reuters.
Агентство отмечает, что план Трампа по возвращению на авиабазу Баграм потребует нового военного развертывания до 10 тыс. военнослужащих и установки современных систем противовоздушной обороны на территории Афганистана.
Президент США допустил возможность возвращения на авиабазу Баграм при согласии движения «Талибан», однако детали такого соглашения остаются неясными. Для талибов это стало бы серьезным изменением позиции, учитывая его борьбу за изгнание американских войск и свержение поддерживаемого Вашингтоном правительства.
Даже в случае согласия «Талибана» обеспечение безопасности базы станет сложной задачей из-за угроз со стороны боевиков ИГИЛ, «Аль-Каиды» и современной ракетной опасности со стороны Ирана, отмечает Reuters.
Ранее Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне заявил о планах вернуть авиабазу Баграм в Афганистане, так как «она расположена в часе езды от места, где Китай производит свое ядерное оружие». По его словам, данный шаг может стать «небольшой сенсацией».
С 2001 по 2021 год аэродром в Баграме был крупнейшей базой международной коалиции во главе с США в Афганистане. Американские войска покинули базу 1 июля 2021 года, а 15 августа она была захвачена движением «Талибан», пришедшим к власти.