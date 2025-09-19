Талибы ответили Трампу: Никакой тебе военной базы

Кабул отверг озвученное президентом США Дональдом Трампом намерение вернуть под контроль Америки авиабазу Баграм в Афганистане. Об этом заявил представитель МИД «Талибана» Закир Джалал, передает Al Jazeera.

Он сказал, что Кабул открыт к диалогу с Вашингтоном, однако категорически исключает возвращение американского военного присутствия на территории Афганистана. «Афганистан и США должны взаимодействовать друг с другом без сохранения Соединенными Штатами какого-либо военного присутствия в какой-либо части Афганистана», – пояснил представитель МИД. Джалал отметил, что Кабул готов развивать политические и экономические связи с Вашингтоном на основе «взаимного уважения и общих интересов».

*** 12:34



Возврат США на базу Баграм в Афганистане, о котором ранее заявил президент Дональд Трамп, может обернуться повторным вторжением в страну. Об этом пишет агентство Reuters.