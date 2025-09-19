Венгры повторяют за Трампом

«Вслед за решением президента США Дональда Трампа Венгрия официально признает «Антифа» террористической организацией», – приводит его слова в X госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.

Орбан утверждает, что радикалы из движения «Антифа» нападали на мирных граждан в стране, а теперь их сторонники в Европарламенте «пытаются поучать Венгрию». Он назвал такую ситуацию недопустимой.

17 сентября Трамп объявил о признании «Антифа» террористической организацией. При этом в США это движение не представляет собой централизованную структуру – под этим названием объединяются различные антифашистские группы. Движение состоит из различных местных групп, активистов и сообществ в социальных сетях, которые координируются на местном либо региональном уровне. Целью «Антифа» является противостояние фашизму, расизму, ультраправым движениям и неонацизму. Объединение часто использует прямые действия (протесты, контрдемонстрации) для выражения своей позиции.