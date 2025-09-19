Ким Чен Ын показал большой беспилотник

USD 1.7000
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын накануне провел испытания беспилотных дронов и приказал усилить их возможности с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает северокорейское государственное информационное агентство KCNA.

Сообщается, что Ким остался доволен результатами испытаний северокорейского тактического беспилотного ударного самолета Kumsong («Кымсон») и беспилотного стратегического разведывательного самолета. Он утвердил план дальнейшего усиления возможностей беспилотных летательных аппаратов для КНДР.

Беспилотники разрабатывают и производят институты и предприятия, входящие в Комплекс беспилотных аэротехнологий, пишет ЦТАК. Ким Чен Ын отметил, что беспилотники становятся «важным военным активом», а переход на беспилотную технику назвал «первоочередной и важнейшей задачей модернизации вооруженных сил КНДР».

В марте 2025 года КНДР (также под руководством лично Ким Чен Ына) провела испытания дронов-камикадзе, оснащенных искусственным интеллектом. Эти разведывательные дроны, как описывало их государственное агентство Северной Кореи, способны обнаруживать различные тактические цели и действия противника на суше и на море. Тогда же был официально представлен новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения, призванный усилить ПВО.

Президент Египта назвал Израиль «врагом». Каир привел армию в готовность
Президент Египта назвал Израиль «врагом». Каир привел армию в готовность
12:06 3550
Россия хочет поглотить Молдову… Кишинев сопротивляется
Россия хочет поглотить Молдову… Кишинев сопротивляется депутат Молдовы Оазу Нантой комментирует для haqqin.az; все еще актуально
01:11 3525
Москва ждет китайские товары. А они застряли на границе
Москва ждет китайские товары. А они застряли на границе
14:50 309
AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neo
AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neo
14:38 584
Россия обвиняет Данию в ядерной угрозе
Россия обвиняет Данию в ядерной угрозе
14:13 820
Авария на «Формуле» в Баку
Авария на «Формуле» в Баку обновлено 14:54
14:54 3545
Решающая битва на украинском фронте
Решающая битва на украинском фронте обновлено 14:49
14:49 2147
Сигналы Кремля
Сигналы Кремля ISW разбирает заявления Путина и Герасимова
12:44 2958
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть о вечном; все еще актуально
00:49 5699
Трамп может повторить
Трамп может повторить
12:34 1913
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия видео
08:47 4236

