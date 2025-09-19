Ким Чен Ын показал большой беспилотник

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын накануне провел испытания беспилотных дронов и приказал усилить их возможности с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает северокорейское государственное информационное агентство KCNA.

Сообщается, что Ким остался доволен результатами испытаний северокорейского тактического беспилотного ударного самолета Kumsong («Кымсон») и беспилотного стратегического разведывательного самолета. Он утвердил план дальнейшего усиления возможностей беспилотных летательных аппаратов для КНДР.

Беспилотники разрабатывают и производят институты и предприятия, входящие в Комплекс беспилотных аэротехнологий, пишет ЦТАК. Ким Чен Ын отметил, что беспилотники становятся «важным военным активом», а переход на беспилотную технику назвал «первоочередной и важнейшей задачей модернизации вооруженных сил КНДР».

В марте 2025 года КНДР (также под руководством лично Ким Чен Ына) провела испытания дронов-камикадзе, оснащенных искусственным интеллектом. Эти разведывательные дроны, как описывало их государственное агентство Северной Кореи, способны обнаруживать различные тактические цели и действия противника на суше и на море. Тогда же был официально представлен новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения, призванный усилить ПВО.