Оксфорд и Кембридж уже не самые лучшие

13:14 1299

Оксфордский и Кембриджский университеты впервые с 1993 года не вошли в тройку лидеров рейтинга британских вузов Good University Guide, публикуемого изданиями The Times и The Sunday Times. Об этом сообщает The Times.

Лондонская школа экономики (LSE) второй год подряд возглавляет рейтинг лучших университетов Великобритании. На втором месте – старейший вуз Шотландии, Сент-Эндрюсский университет, а третью позицию занял Даремский университет, поднявшийся с пятого места. Оксфорд и Кембридж, традиционно объединяемые под названием «Оксбридж» (Oxbridge), в этом году оказались лишь на четвертом месте, поделив его между собой.

Согласно оценке составителей справочника, Даремский университет обошел многих соперников по качеству преподавания и научной работы, уровню удовлетворенности студентов и успехам выпускников. В категории трудоустройства выпускников вуз занял второе место, уступив лишь Имперскому колледжу Лондона, который в общем зачете оказался шестым.

Редактор справочника The Times и The Sunday Times Хелен Дэвис отметила, что Даремский университет резко улучшил качество преподавания и студенческую среду.

Стоит отметить, что глава британского Управления по делам студентов (OfS) Эдвард Пек ранее в интервью The Times сообщил, что рассматривает возможность увязать размер платы за обучение с официальными рейтингами качества преподавания, присваиваемыми учебным заведениям.

Президент Египта назвал Израиль «врагом». Каир привел армию в готовность
Президент Египта назвал Израиль «врагом». Каир привел армию в готовность
12:06 3550
Россия хочет поглотить Молдову… Кишинев сопротивляется
Россия хочет поглотить Молдову… Кишинев сопротивляется депутат Молдовы Оазу Нантой комментирует для haqqin.az; все еще актуально
01:11 3525
Москва ждет китайские товары. А они застряли на границе
Москва ждет китайские товары. А они застряли на границе
14:50 310
AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neo
AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neo
14:38 585
Россия обвиняет Данию в ядерной угрозе
Россия обвиняет Данию в ядерной угрозе
14:13 821
Авария на «Формуле» в Баку
Авария на «Формуле» в Баку обновлено 14:54
14:54 3549
Решающая битва на украинском фронте
Решающая битва на украинском фронте обновлено 14:49
14:49 2152
Сигналы Кремля
Сигналы Кремля ISW разбирает заявления Путина и Герасимова
12:44 2960
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть о вечном; все еще актуально
00:49 5700
Трамп может повторить
Трамп может повторить
12:34 1913
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия видео
08:47 4236
