Оксфорд и Кембридж уже не самые лучшие

Оксфордский и Кембриджский университеты впервые с 1993 года не вошли в тройку лидеров рейтинга британских вузов Good University Guide, публикуемого изданиями The Times и The Sunday Times. Об этом сообщает The Times.

Лондонская школа экономики (LSE) второй год подряд возглавляет рейтинг лучших университетов Великобритании. На втором месте – старейший вуз Шотландии, Сент-Эндрюсский университет, а третью позицию занял Даремский университет, поднявшийся с пятого места. Оксфорд и Кембридж, традиционно объединяемые под названием «Оксбридж» (Oxbridge), в этом году оказались лишь на четвертом месте, поделив его между собой.

Согласно оценке составителей справочника, Даремский университет обошел многих соперников по качеству преподавания и научной работы, уровню удовлетворенности студентов и успехам выпускников. В категории трудоустройства выпускников вуз занял второе место, уступив лишь Имперскому колледжу Лондона, который в общем зачете оказался шестым.

Редактор справочника The Times и The Sunday Times Хелен Дэвис отметила, что Даремский университет резко улучшил качество преподавания и студенческую среду.

Стоит отметить, что глава британского Управления по делам студентов (OfS) Эдвард Пек ранее в интервью The Times сообщил, что рассматривает возможность увязать размер платы за обучение с официальными рейтингами качества преподавания, присваиваемыми учебным заведениям.