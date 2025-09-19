USD 1.7000
SOCAR заинтересовалась Туркменистаном

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) проявила интерес к участию в проектах разработки месторождений в Туркменистане.

Об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Алекперов на Туркменском инвестиционном форуме (TIF 2025) в Авазе.

В своем выступлении он также подчеркнул перспективность сотрудничества с Туркменистаном в сфере электроэнергетики. По его словам, совместно с Узбекистаном и Казахстаном рассматриваются возможности вывода «зеленой» электроэнергии из Центральной Азии на европейские рынки через Азербайджан.

Алекперов отметил, что сотрудничество двух стран играет ключевую роль в оптимизации транспортного коридора Восток–Запад и повышении эффективности Срединного коридора. «За первые семь месяцев текущего года объем транзитных перевозок между нашими странами превысил 1 млн тонн, что на 13% больше показателя аналогичного периода прошлого года», — сообщил он.

Замминистра напомнил о трехсторонней встрече в августе в Туркменистане, в рамках которой был подписан меморандум о развитии международных воздушных сообщений между Азербайджаном и Туркменистаном.

Алекперов подчеркнул, что логистические связи важны не только для двух стран, но и для всего Прикаспийского региона и других государств континента. По его словам, активное сотрудничество в этой сфере будет способствовать улучшению инвестиционной среды и достижению заметных результатов.

