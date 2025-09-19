USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новость дня
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Kontakt теперь в 28 Mall: новые товары в совершенно новом формате

13:17 561

Одна из самых оживленных локаций Баку — 28 Mall — на днях стала площадкой для особенного события: сеть магазинов Kontakt торжественно открыла двери своего нового магазина в абсолютно новом формате.

Открытие долгожданного магазина Kontakt в 28 Mall сопровождалось выступлением певца Мардана Кязымова, а также розыгрышами с сюрпризами, которые подарили гостям яркие эмоции. Этот магазин обещает стать одним из самых посещаемых на карте шопинга в Баку — и на то есть множество причин.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ — В СОВЕРШЕННО НОВОМ ФОРМАТЕ

Новый магазин, расположенный на первом этаже 28 Mall, не просто предлагает богатый выбор электроники, но и задаёт совершенно новый формат покупок. Здесь наряду с привычными категориями — цифровой техникой, бытовой электроникой, мебелью, текстилем и посудой — представлены неожиданные новинки, такие как музыкальные инструменты и солнечные очки. Теперь, зайдя в магазин электроники, можно порадовать слух звуками гитары или пианино, а зрение — стильными очками.

УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

Уникальность нового магазина Kontakt в 28 Mall не ограничивается ассортиментом. Просторный и светлый интерьер создаёт приятную атмосферу, превращая покупки в настоящее удовольствие. Как говорится, «пришёл просто посмотреть — и захотел остаться». Каждая зона здесь продумана до мелочей: взрослые спокойно делают выбор, пока дети весело проводят время в специально оборудованной детской зоне.

СКИДКИ ДО 60% В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ

Открытие магазина прошло в праздничной атмосфере и ознаменовалось особыми предложениями: только сейчас, в честь открытия, покупатели могут воспользоваться скидками до 60% при оплате наличными. А главное — до 21 сентября скидочную стоимость любого понравившегося товара можно разделить на срок до 24 месяцев.

Пока кампания продолжается, у вас есть шанс приобрести:

Успейте посетить новый магазин Kontakt на первом этаже 28 Mall и воспользоваться всеми преимуществами открытия, пока действуют специальные предложения!

Президент Египта назвал Израиль «врагом». Каир привел армию в готовность
Президент Египта назвал Израиль «врагом». Каир привел армию в готовность
12:06 3552
Россия хочет поглотить Молдову… Кишинев сопротивляется
Россия хочет поглотить Молдову… Кишинев сопротивляется депутат Молдовы Оазу Нантой комментирует для haqqin.az; все еще актуально
01:11 3525
Москва ждет китайские товары. А они застряли на границе
Москва ждет китайские товары. А они застряли на границе
14:50 313
AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neo
AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neo
14:38 588
Россия обвиняет Данию в ядерной угрозе
Россия обвиняет Данию в ядерной угрозе
14:13 825
Авария на «Формуле» в Баку
Авария на «Формуле» в Баку обновлено 14:54
14:54 3553
Решающая битва на украинском фронте
Решающая битва на украинском фронте обновлено 14:49
14:49 2160
Сигналы Кремля
Сигналы Кремля ISW разбирает заявления Путина и Герасимова
12:44 2962
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть о вечном; все еще актуально
00:49 5701
Трамп может повторить
Трамп может повторить
12:34 1913
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия видео
08:47 4236

ЭТО ВАЖНО

Президент Египта назвал Израиль «врагом». Каир привел армию в готовность
Президент Египта назвал Израиль «врагом». Каир привел армию в готовность
12:06 3552
Россия хочет поглотить Молдову… Кишинев сопротивляется
Россия хочет поглотить Молдову… Кишинев сопротивляется депутат Молдовы Оазу Нантой комментирует для haqqin.az; все еще актуально
01:11 3525
Москва ждет китайские товары. А они застряли на границе
Москва ждет китайские товары. А они застряли на границе
14:50 313
AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neo
AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neo
14:38 588
Россия обвиняет Данию в ядерной угрозе
Россия обвиняет Данию в ядерной угрозе
14:13 825
Авария на «Формуле» в Баку
Авария на «Формуле» в Баку обновлено 14:54
14:54 3553
Решающая битва на украинском фронте
Решающая битва на украинском фронте обновлено 14:49
14:49 2160
Сигналы Кремля
Сигналы Кремля ISW разбирает заявления Путина и Герасимова
12:44 2962
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть о вечном; все еще актуально
00:49 5701
Трамп может повторить
Трамп может повторить
12:34 1913
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия видео
08:47 4236
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться