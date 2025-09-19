Kontakt теперь в 28 Mall: новые товары в совершенно новом формате

Открытие долгожданного магазина Kontakt в 28 Mall сопровождалось выступлением певца Мардана Кязымова , а также розыгрышами с сюрпризами, которые подарили гостям яркие эмоции. Этот магазин обещает стать одним из самых посещаемых на карте шопинга в Баку — и на то есть множество причин.

Одна из самых оживленных локаций Баку — 28 Mall — на днях стала площадкой для особенного события: сеть магазинов Kontakt торжественно открыла двери своего нового магазина в абсолютно новом формате.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ — В СОВЕРШЕННО НОВОМ ФОРМАТЕ

Новый магазин, расположенный на первом этаже 28 Mall, не просто предлагает богатый выбор электроники, но и задаёт совершенно новый формат покупок. Здесь наряду с привычными категориями — цифровой техникой, бытовой электроникой, мебелью, текстилем и посудой — представлены неожиданные новинки, такие как музыкальные инструменты и солнечные очки. Теперь, зайдя в магазин электроники, можно порадовать слух звуками гитары или пианино, а зрение — стильными очками.

УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

Уникальность нового магазина Kontakt в 28 Mall не ограничивается ассортиментом. Просторный и светлый интерьер создаёт приятную атмосферу, превращая покупки в настоящее удовольствие. Как говорится, «пришёл просто посмотреть — и захотел остаться». Каждая зона здесь продумана до мелочей: взрослые спокойно делают выбор, пока дети весело проводят время в специально оборудованной детской зоне.

СКИДКИ ДО 60% В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ

Открытие магазина прошло в праздничной атмосфере и ознаменовалось особыми предложениями: только сейчас, в честь открытия, покупатели могут воспользоваться скидками до 60% при оплате наличными. А главное — до 21 сентября скидочную стоимость любого понравившегося товара можно разделить на срок до 24 месяцев.

Пока кампания продолжается, у вас есть шанс приобрести:

Успейте посетить новый магазин Kontakt на первом этаже 28 Mall и воспользоваться всеми преимуществами открытия, пока действуют специальные предложения!