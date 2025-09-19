USD 1.7000
Украине предложили альтернативу НАТО
Украине предложили альтернативу НАТО

обновлено 14:32
14:32 1332

Союзники предложили Украине в качестве альтернативы вступлению в НАТО инвестировать в развитие украинского ВПК с целью усиления обороноспособности страны. Об этом пишет The Washington Post.

«Если стратегия сработает, то в конечном итоге украинская военная промышленность поможет оснастить армии США и Европы передовыми беспилотниками и другими военными технологиями, разрабатываемыми в разгар войны с Россией», — говорится в публикации.

Авторы статьи отмечают квадрокоптер, ставший одним из последних достижений украинского арсенала: он способен пролетать более 20 км и сбрасывать 6 кг управляемой взрывчатки на танки и другие цели.

На недавней пресс-конференции в Киеве спецпредставитель президента США Кит Келлог назвал Украину «мировым лидером в области беспилотных технологий» и подтвердил надежду Вашингтона на сотрудничество с Киевом в сфере обмена технологиями дронов.

*** 13:33

В Украине создается новый оборонный хаб Defence City, к которому уже присоединились 25 ведущих международных компаний, инвестирующих в производство вооружений для фронта. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

«Сейчас уже 25 зарубежных компаний, в том числе гиганты мирового оборонного производства, находятся на разных этапах локализации производства своей продукции в Украине», – написал министр в Facebook.

По его словам, все компании взаимодействуют с украинским правительством в тесной координации. Глава ведомства добавил, что Киев предлагает партнерам различные формы сотрудничества, в том числе и «датскую модель» – Build with Ukraine/Build in Ukraine («Строй с Украиной/Строй в Украине»).

«Приоритет – чтобы основная часть продукции компании шла на нужды украинского войска», – подчеркнул Шмыгаль.

Глава военного ведомства также сообщил, что в Украине создадут специальный режим Defence City, который станет уникальной платформой для развития оборонной промышленности и предложит инвесторам ряд существенных преимуществ. В рамках этого режима будут внедрены налоговые льготы и упрощенные таможенные процедуры, предусмотрены механизмы для релокации производств в более безопасные регионы, расширена государственная финансовая поддержка, а также созданы благоприятные условия для экспорта продукции и интеграции предприятий в глобальные производственные цепочки.

«Призываем иностранные компании инвестировать в Украину и открывать здесь свои производства. Именно в Украине сейчас создается новейшее вооружение, способное влиять на поле боя. Поэтому инвестиция в украинский ОПК – лучшая инвестиция в оборону всей Европы», – отметил Шмыгаль.

