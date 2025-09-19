Украине предложили альтернативу НАТО

Союзники предложили Украине в качестве альтернативы вступлению в НАТО инвестировать в развитие украинского ВПК с целью усиления обороноспособности страны. Об этом пишет The Washington Post.

«Если стратегия сработает, то в конечном итоге украинская военная промышленность поможет оснастить армии США и Европы передовыми беспилотниками и другими военными технологиями, разрабатываемыми в разгар войны с Россией», — говорится в публикации. Авторы статьи отмечают квадрокоптер, ставший одним из последних достижений украинского арсенала: он способен пролетать более 20 км и сбрасывать 6 кг управляемой взрывчатки на танки и другие цели. На недавней пресс-конференции в Киеве спецпредставитель президента США Кит Келлог назвал Украину «мировым лидером в области беспилотных технологий» и подтвердил надежду Вашингтона на сотрудничество с Киевом в сфере обмена технологиями дронов.

*** 13:33



В Украине создается новый оборонный хаб Defence City, к которому уже присоединились 25 ведущих международных компаний, инвестирующих в производство вооружений для фронта. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.