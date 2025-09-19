USD 1.7000
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Решающая битва на украинском фронте

обновлено 14:49
14:49 2164

Силы обороны выстроили в Покровске достаточную и прочную оборону, чтобы удерживать город продолжительное время, заявил в эфире Radio NV ветеран российско-украинской войны экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий.

«К сожалению, ценой самого города Покровска, потому что как города его практически не существует. Все это превратилось в поле боя. Но ценой Покровска мы сделали его непроходимым для россиян. Они дошли до Покровска в мае или июне прошлого года и уперлись в него: как туда — увидеть Покровск и умереть. Мне кажется, что там они вряд ли прорвутся», — сказал Дикий.

По его словам, для России политически крайне важно оккупировать всю Донецкую область до конца 2025 года. Однако ключом к этому, по мнению эксперта, является не столько Покровск, сколько густонаселенная агломерация Краматорск — Славянск — Константиновка — Дружковка.

«Эти четыре города для них критически важны. Они будут прощупывать, с какой стороны можно туда подступиться. В Часовом Яру и Покровске они столкнулись с препятствиями, но это не значит, что они прекратили попытки влиять на агломерацию. Я бы сказал, что в ближайшие два–три месяца нас ждет решающая битва: они бросят основные ресурсы, чтобы в конце концов дожать эти четыре города», — добавил Дикий.

Он также отметил, что россияне будут пытаться подходить к агломерации не только со стороны Покровска и Доброполья, но и с других направлений. «К сожалению, можно спрогнозировать, что эти четыре города очень скоро могут стать непригодными для жизни. Нормальной жизни там уже практически нет, но пока жизнь как таковая еще сохраняется. Я боюсь, что у россиян достаточно ресурсов, чтобы сделать эти города эвакуированными. А достаточно ли у них ресурсов, чтобы сделать их разрушенными и оккупированными, — покажет осень», — заключил эксперт.

*** 13:32 

Ситуация на Купянском направлении Харьковской области остается напряженной. Российские войска продолжают попытки закрепиться в районе города, сосредоточив силы возле сел Радьковка и Голубовка.

По данным 10-го армейского корпуса Сухопутных войск Украины, российские подразделения действуют небольшими штурмовыми группами, в отдельных случаях используя гражданскую одежду. В корпусе заявили, что такие действия являются нарушением международного гуманитарного права.

Украинские военные отмечают, что большинство попыток российских переправ через реку Оскол на лодках было уничтожено артиллерией, минометами и FPV-дронами. В регионе поврежден и затоплен газопровод.

Контрдиверсионные мероприятия украинских подразделений продолжаются в лесных массивах, на дачных территориях и на окраинах Купянска. По словам военных, пленные подтверждают отсутствие четкой организации в рядах российских войск.

В 10-м корпусе подчеркнули, что в районах, которые российская сторона называет «контролируемыми», на самом деле продолжаются бои. «Боевые действия динамичны – распространять утверждения об их полном контроле – преждевременно», – говорится в сообщении.

Между тем украинские СМИ со ссылкой на источники в ВСУ пишут, что российских военных, пытавшихся прорваться в Купянск, утопили в трубе.

Отмечается, что Купянск является важной целью для россиян, однако газопровод, по которому они пытались проникнуть в город, поврежден и затоплен.

«Были попытки переправ через реку Оскол на лодках, но большинство россиян уничтожили артиллерией, минометами и FPV-дронами», - отмечают украинские СМИ.

12 сентября проект Deep State сообщил, что российские войска пробираются в Купянск через газовую трубу. Длина маршрута - 4 км.

12:06 3553
01:11 3526
14:50 317
14:38 592
14:13 827
14:54 3561
14:49 2165
12:44 2963
00:49 5701
12:34 1914
08:47 4236

