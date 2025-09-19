Решающая битва на украинском фронте

«К сожалению, ценой самого города Покровска, потому что как города его практически не существует. Все это превратилось в поле боя. Но ценой Покровска мы сделали его непроходимым для россиян. Они дошли до Покровска в мае или июне прошлого года и уперлись в него: как туда — увидеть Покровск и умереть. Мне кажется, что там они вряд ли прорвутся», — сказал Дикий.

По его словам, для России политически крайне важно оккупировать всю Донецкую область до конца 2025 года. Однако ключом к этому, по мнению эксперта, является не столько Покровск, сколько густонаселенная агломерация Краматорск — Славянск — Константиновка — Дружковка.

«Эти четыре города для них критически важны. Они будут прощупывать, с какой стороны можно туда подступиться. В Часовом Яру и Покровске они столкнулись с препятствиями, но это не значит, что они прекратили попытки влиять на агломерацию. Я бы сказал, что в ближайшие два–три месяца нас ждет решающая битва: они бросят основные ресурсы, чтобы в конце концов дожать эти четыре города», — добавил Дикий.

Он также отметил, что россияне будут пытаться подходить к агломерации не только со стороны Покровска и Доброполья, но и с других направлений. «К сожалению, можно спрогнозировать, что эти четыре города очень скоро могут стать непригодными для жизни. Нормальной жизни там уже практически нет, но пока жизнь как таковая еще сохраняется. Я боюсь, что у россиян достаточно ресурсов, чтобы сделать эти города эвакуированными. А достаточно ли у них ресурсов, чтобы сделать их разрушенными и оккупированными, — покажет осень», — заключил эксперт.