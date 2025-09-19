USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новость дня
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Ливни, грозы и град: о погоде на завтра

13:32 991

20 сентября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В ночь с 19 на 20 сентября и утром 20 сентября местами на полуострове возможны ливневые дожди с грозами. Будет преобладать порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-18, днем - 19-21 градус тепла. Атмосферное давление повысится с 753 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные ливни с грозами. Местами ожидаются интенсивные осадки, град и туман, в горных районах - снег. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-17, днем - 20-25, в горах ночью 1-5, днем - 5-9 градусов тепла.

Президент Египта назвал Израиль «врагом». Каир привел армию в готовность
Президент Египта назвал Израиль «врагом». Каир привел армию в готовность
12:06 3553
Россия хочет поглотить Молдову… Кишинев сопротивляется
Россия хочет поглотить Молдову… Кишинев сопротивляется депутат Молдовы Оазу Нантой комментирует для haqqin.az; все еще актуально
01:11 3526
Москва ждет китайские товары. А они застряли на границе
Москва ждет китайские товары. А они застряли на границе
14:50 319
AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neo
AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neo
14:38 596
Россия обвиняет Данию в ядерной угрозе
Россия обвиняет Данию в ядерной угрозе
14:13 827
Авария на «Формуле» в Баку
Авария на «Формуле» в Баку обновлено 14:54
14:54 3566
Решающая битва на украинском фронте
Решающая битва на украинском фронте обновлено 14:49
14:49 2167
Сигналы Кремля
Сигналы Кремля ISW разбирает заявления Путина и Герасимова
12:44 2964
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть о вечном; все еще актуально
00:49 5701
Трамп может повторить
Трамп может повторить
12:34 1914
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия видео
08:47 4237

ЭТО ВАЖНО

Президент Египта назвал Израиль «врагом». Каир привел армию в готовность
Президент Египта назвал Израиль «врагом». Каир привел армию в готовность
12:06 3553
Россия хочет поглотить Молдову… Кишинев сопротивляется
Россия хочет поглотить Молдову… Кишинев сопротивляется депутат Молдовы Оазу Нантой комментирует для haqqin.az; все еще актуально
01:11 3526
Москва ждет китайские товары. А они застряли на границе
Москва ждет китайские товары. А они застряли на границе
14:50 319
AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neo
AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neo
14:38 596
Россия обвиняет Данию в ядерной угрозе
Россия обвиняет Данию в ядерной угрозе
14:13 827
Авария на «Формуле» в Баку
Авария на «Формуле» в Баку обновлено 14:54
14:54 3566
Решающая битва на украинском фронте
Решающая битва на украинском фронте обновлено 14:49
14:49 2167
Сигналы Кремля
Сигналы Кремля ISW разбирает заявления Путина и Герасимова
12:44 2964
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть о вечном; все еще актуально
00:49 5701
Трамп может повторить
Трамп может повторить
12:34 1914
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия видео
08:47 4237
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться