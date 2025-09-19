Министр обороны Израиля угрожает: «Твое время придет»

Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с резким заявлением в адрес лидера йеменских хуситов Абдул-Малика аль-Хуси, пообещав ему возмездие.

«Твое время придет. Вас отправят на встречу со всем составом вашего правительства и всеми разрушителями оси зла, которые ждут вас в глубинах ада», - говорится в публикации Каца в X.

Министр обороны Израиля также добавил, что лозунг «Смерть Израилю, проклятие евреям», написанный на флаге хуситов, будет заменен на сине-белый флаг Израиля, который «будет развеваться в столице объединенного Йемена».