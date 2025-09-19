В России памятники Дзержинскому как грибы после дождя

На церемонию открытия бюста Дзержинского был приглашен его внучатый племянник Владимир Дзержинский. Он рассказал, что идея установки памятника принадлежит депутату Дмитрию Костенникову, а совет ветеранов МВД ее поддержал.

«Радио Свобода» отмечает, что это уже третий памятник Феликсу Дзержинскому, установленный в России за последние три недели. 1 сентября бюст руководителя ВЧК открыли во Владивостоке, 11 сентября – в Омске.

В четверг на встрече лидеров думских фракций с президентом России лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил Владимира Путина рассмотреть вопрос о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве, поскольку «народ просит».