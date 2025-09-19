В России памятники Дзержинскому как грибы после дождя

В «Парке советской скульптуры» в Нижнем Тагиле установлен памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, сообщает «Радио Свобода».
На церемонию открытия бюста Дзержинского был приглашен его внучатый племянник Владимир Дзержинский. Он рассказал, что идея установки памятника принадлежит депутату Дмитрию Костенникову, а совет ветеранов МВД ее поддержал.
«Радио Свобода» отмечает, что это уже третий памятник Феликсу Дзержинскому, установленный в России за последние три недели. 1 сентября бюст руководителя ВЧК открыли во Владивостоке, 11 сентября – в Омске.
В четверг на встрече лидеров думских фракций с президентом России лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил Владимира Путина рассмотреть вопрос о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве, поскольку «народ просит».