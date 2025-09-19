Война талибов с женщинами продолжается

Правительство «Талибана» запретило использование в афганских университетах книг, написанных женщинами, а также преподавание 18 дисциплин, связанных с правами человека и гендерными исследованиями. Об этом сообщает BBC.

Кроме того, талибы составили список из 680 изданий, запрещенных к использованию в вузах. Они были признаны «вызывающими беспокойство» из-за содержания, противоречащего шариату и идеологии самого движения. В этот перечень, как отмечает BBC, попали даже нейтральные пособия, такие как «Безопасность в химической лаборатории». Один из членов комиссии по рецензированию сообщил, что под запрет также попали книги иранских авторов, а также материалы, выпущенные иранскими издательствами.

«Книги иранских авторов и переводчиков служат основным связующим звеном между университетами Афганистана и мировым академическим сообществом. Их исчезновение создает значительный вакуум в высшем образовании», – рассказал профессор одного из афганских вузов.

Ранее сообщалось, что власти «Талибана» отключили оптоволоконный интернет в провинции Балх, что привело к перебоям с доступом к Wi-Fi. По свидетельствам очевидцев, подобная практика распространилась как минимум на десять афганских провинций.