Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Россия обвиняет Данию в ядерной угрозе

14:13

В Дании происходит «ползучая эрозия» политики, исключающей размещение на территории страны ядерного оружия, заявил «Известиям» посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин. По его словам, летом этого года Дания и США заключили оборонное соглашение, из первоначального варианта которого было исключено положение о том, что «ядерное оружие не может быть размещено в Дании в нынешних условиях, то есть в мирное время».

Документ сроком на 10 лет позволит США на постоянной основе размещать своих военных на базах Каруп, Скридструп и Ольборг, а также хранить в стране вооружение. При этом, как утверждает Барбин, у Дании не будет контроля над тем, какое оружие американцы будут завозить на ее территорию.

Также, по словам Барбина, в Копенгагене высказываются «различные экстравагантные идеи, вплоть до возможности оплачивать из датского бюджета содержание сил ядерного сдерживания Великобритании и Франции». Это делается, чтобы «продемонстрировать России, что Дания в состоянии ответить на угрозы для ее безопасности применением ядерного оружия».

При этом российский посол напомнил, что во время учений на датском острове Борнхольм в 2023 и 2024 годах США уже отрабатывали удары из комплексов Typhon, способных запускать ракеты Tomahawk с ядерными боеголовками. «Сегодня остров используется Данией для генерирования угроз для безопасности России, в том числе Калининградской области. Такая враждебная активность Дании, конечно, не остается незамеченной нашей страной», — подчеркнул Барбин.

С военной точки зрения США нет смысла размещать ядерные силы в Дании, поскольку это не снизит подлетное время и не сделает доступными для удара какие-то новые точки на территории России, говорит доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Иван Лошкарев.

Также, по его словам, мала вероятность того, что в Дании появится ядерное оружие Франции или Великобритании. Для Запада перспективнее всего разместить его в Норвегии и Швеции, чтобы милитаризовать Арктический регион и создать угрозы для Северного морского пути России, заключил Лошкарев.

На данный момент ядерное оружие США — около 100 бомб В61 — находится на шести авиабазах в Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах и Турции. В случае начала войны они могут быть установлены на самолетах той страны, где они хранятся, но только командование США может принять решение об их применении.

В марте этого года президент Франции Эммануэль Макрон предложил европейским странам использовать французский арсенал ядерного оружия для защиты от угроз со стороны России. При этом контроль за этим оружием и решение о его применении Париж намерен оставить за собой.

