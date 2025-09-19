Азербайджан избран в высшие органы всемирной организации с полуторавековой историей

Успешная стратегия Баку в сфере развития международного сотрудничества и интеграции в глобальные организации ознаменовалась очередным успехом для Азербайджана: в рамках 28-го Конгресса Всемирного почтового союза (ВПС) Азербайджан избран членом двух основных руководящих органов этой международной организации – Административного совета и Совета почтовой эксплуатации.

На состоявшемся в городе Дубай Конгрессе, который является высшим органом ВПС, Азербайджан получил право одновременно быть членом обоих высших органов структуры. Это важное событие – показатель растущего авторитета Азербайджана в международной почтовой системе, результат его значимого вклада в технологическое развитие и межведомственное сотрудничество.

Отныне Азербайджан будет принимать непосредственное участие в управлении ВПС, получит право голоса в принятии решений по вопросам стратегии, управления и бюджета этой глобальной организации. Это предоставит нашей стране возможность играть активную роль в формировании и управлении мировой почтовой системой.

Баку также примет участие в процессе подготовки и внесения изменений в «Конвенцию Всемирного почтового союза» и другие нормативные документы, определяющие правовые и технические основы международных почтовых услуг, что создаст возможность обозначить позицию Азербайджана в формировании стандартов почтовой связи, правил безопасности и новых цифровых услуг. Вместе с тем наша страна будет участвовать в утверждении и контроле исполнения бюджета ВПС.

Все это не только послужит признанию Азербайджана как авторитетного игрока, влияющего на международную почтовую и логистическую систему, но и укреплению позиций нашей страны на других международных переговорах. Кроме того, наша страна получит возможность выдвигать собственные инициативы в рамках ВПС.