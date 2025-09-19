Зеленский пытается раскрыть глаза Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не реагирует на призывы президента США Дональда Трампа к прекращению боевых действий.

«Мы слышим позицию президента Трампа о прекращении убийств и согласились на все предложения, чтобы разблокировать дипломатию. Но похоже, что в России эту позицию не слышат», — написал Зеленский в соцсетях.

Он отметил, что это подтверждают продолжающиеся атаки российскими беспилотниками. По словам президента, с вечера вчерашнего дня по территории Украины были выпущены почти 90 ударных дронов, в результате чего в Киеве повреждена инфраструктура общественного транспорта.

Зеленский подчеркнул необходимость принятия решительных мер, чтобы Россия также согласилась на дипломатическое урегулирование.