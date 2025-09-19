USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новость дня
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Зеленский пытается раскрыть глаза Трампу

14:22 339

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не реагирует на призывы президента США Дональда Трампа к прекращению боевых действий.

«Мы слышим позицию президента Трампа о прекращении убийств и согласились на все предложения, чтобы разблокировать дипломатию. Но похоже, что в России эту позицию не слышат», — написал Зеленский в соцсетях.

Он отметил, что это подтверждают продолжающиеся атаки российскими беспилотниками. По словам президента, с вечера вчерашнего дня по территории Украины были выпущены почти 90 ударных дронов, в результате чего в Киеве повреждена инфраструктура общественного транспорта.

Зеленский подчеркнул необходимость принятия решительных мер, чтобы Россия также согласилась на дипломатическое урегулирование.

Президент Египта назвал Израиль «врагом». Каир привел армию в готовность
Президент Египта назвал Израиль «врагом». Каир привел армию в готовность
12:06 3558
Россия хочет поглотить Молдову… Кишинев сопротивляется
Россия хочет поглотить Молдову… Кишинев сопротивляется депутат Молдовы Оазу Нантой комментирует для haqqin.az; все еще актуально
01:11 3528
Москва ждет китайские товары. А они застряли на границе
Москва ждет китайские товары. А они застряли на границе
14:50 330
AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neo
AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neo
14:38 611
Россия обвиняет Данию в ядерной угрозе
Россия обвиняет Данию в ядерной угрозе
14:13 836
Авария на «Формуле» в Баку
Авария на «Формуле» в Баку обновлено 14:54
14:54 3581
Решающая битва на украинском фронте
Решающая битва на украинском фронте обновлено 14:49
14:49 2188
Сигналы Кремля
Сигналы Кремля ISW разбирает заявления Путина и Герасимова
12:44 2970
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть о вечном; все еще актуально
00:49 5703
Кабул сказал «нет» американской базе
Кабул сказал «нет» американской базе обновлено 15:06
15:06 1917
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия видео
08:47 4238

ЭТО ВАЖНО

Президент Египта назвал Израиль «врагом». Каир привел армию в готовность
Президент Египта назвал Израиль «врагом». Каир привел армию в готовность
12:06 3558
Россия хочет поглотить Молдову… Кишинев сопротивляется
Россия хочет поглотить Молдову… Кишинев сопротивляется депутат Молдовы Оазу Нантой комментирует для haqqin.az; все еще актуально
01:11 3528
Москва ждет китайские товары. А они застряли на границе
Москва ждет китайские товары. А они застряли на границе
14:50 330
AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neo
AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neo
14:38 611
Россия обвиняет Данию в ядерной угрозе
Россия обвиняет Данию в ядерной угрозе
14:13 836
Авария на «Формуле» в Баку
Авария на «Формуле» в Баку обновлено 14:54
14:54 3581
Решающая битва на украинском фронте
Решающая битва на украинском фронте обновлено 14:49
14:49 2188
Сигналы Кремля
Сигналы Кремля ISW разбирает заявления Путина и Герасимова
12:44 2970
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть о вечном; все еще актуально
00:49 5703
Кабул сказал «нет» американской базе
Кабул сказал «нет» американской базе обновлено 15:06
15:06 1917
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия видео
08:47 4238
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться