Еще одна страна поможет России безнаказанно покупать оружие

Россия и Вьетнам разработали схему, которая позволяет скрыть платежи за поставки оружия и избежать западных санкций, выяснило Associated Press. Агентство получило документы от вьетнамского чиновника, недовольного продолжением сотрудничества двух стран в военной области, которое ставит под угрозу политэкономическое сближение Ханоя с Вашингтоном.

Согласно документу 2024 года, подготовленного нефтяной госкомпанией Petrovietnam (PVN) для Министерства промышленности и торговли страны перед визитом в Ханой Владимира Путина, для оплаты поставок российского оружия используются совместные нефтяные предприятия двух стран. Перевод ими денег осуществляется внутри России и Вьетнама без использования трансграничных платежей через систему SWIFT. Это позволяет избежать внимания санкционных органов западных стран и сохранить расчеты в тайне.

Россия выдавала Вьетнаму кредиты на покупку у нее фрегатов, танков и истребителей – на $2 млрд в 2011 году и на $8 млрд – в 2023-м. Хотя по последнему договору ничего еще не поставлено (российские предприятия заняты прежде всего производством вооружений для войны в Украине), платежи за них Москва уже получает. В схеме задействованы совместные предприятия PVN и «Зарубежнефти» в России (это «Русвьетпетро») и Вьетнаме («Вьетсовпетро»).