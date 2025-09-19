USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новость дня
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Еще одна страна поможет России безнаказанно покупать оружие

14:26 783

Россия и Вьетнам разработали схему, которая позволяет скрыть платежи за поставки оружия и избежать западных санкций, выяснило Associated Press. Агентство получило документы от вьетнамского чиновника, недовольного продолжением сотрудничества двух стран в военной области, которое ставит под угрозу политэкономическое сближение Ханоя с Вашингтоном.

Согласно документу 2024 года, подготовленного нефтяной госкомпанией Petrovietnam (PVN) для Министерства промышленности и торговли страны перед визитом в Ханой Владимира Путина, для оплаты поставок российского оружия используются совместные нефтяные предприятия двух стран. Перевод ими денег осуществляется внутри России и Вьетнама без использования трансграничных платежей через систему SWIFT. Это позволяет избежать внимания санкционных органов западных стран и сохранить расчеты в тайне.

Россия выдавала Вьетнаму кредиты на покупку у нее фрегатов, танков и истребителей – на $2 млрд в 2011 году и на $8 млрд – в 2023-м. Хотя по последнему договору ничего еще не поставлено (российские предприятия заняты прежде всего производством вооружений для войны в Украине), платежи за них Москва уже получает. В схеме задействованы совместные предприятия PVN и «Зарубежнефти» в России (это «Русвьетпетро») и Вьетнаме («Вьетсовпетро»).

Президент Египта назвал Израиль «врагом». Каир привел армию в готовность
Президент Египта назвал Израиль «врагом». Каир привел армию в готовность
12:06 3559
Россия хочет поглотить Молдову… Кишинев сопротивляется
Россия хочет поглотить Молдову… Кишинев сопротивляется депутат Молдовы Оазу Нантой комментирует для haqqin.az; все еще актуально
01:11 3528
Москва ждет китайские товары. А они застряли на границе
Москва ждет китайские товары. А они застряли на границе
14:50 331
AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neo
AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neo
14:38 611
Россия обвиняет Данию в ядерной угрозе
Россия обвиняет Данию в ядерной угрозе
14:13 837
Авария на «Формуле» в Баку
Авария на «Формуле» в Баку обновлено 14:54
14:54 3581
Решающая битва на украинском фронте
Решающая битва на украинском фронте обновлено 14:49
14:49 2188
Сигналы Кремля
Сигналы Кремля ISW разбирает заявления Путина и Герасимова
12:44 2970
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть о вечном; все еще актуально
00:49 5703
Кабул сказал «нет» американской базе
Кабул сказал «нет» американской базе обновлено 15:06
15:06 1917
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия видео
08:47 4238

ЭТО ВАЖНО

Президент Египта назвал Израиль «врагом». Каир привел армию в готовность
Президент Египта назвал Израиль «врагом». Каир привел армию в готовность
12:06 3559
Россия хочет поглотить Молдову… Кишинев сопротивляется
Россия хочет поглотить Молдову… Кишинев сопротивляется депутат Молдовы Оазу Нантой комментирует для haqqin.az; все еще актуально
01:11 3528
Москва ждет китайские товары. А они застряли на границе
Москва ждет китайские товары. А они застряли на границе
14:50 331
AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neo
AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neo
14:38 611
Россия обвиняет Данию в ядерной угрозе
Россия обвиняет Данию в ядерной угрозе
14:13 837
Авария на «Формуле» в Баку
Авария на «Формуле» в Баку обновлено 14:54
14:54 3581
Решающая битва на украинском фронте
Решающая битва на украинском фронте обновлено 14:49
14:49 2188
Сигналы Кремля
Сигналы Кремля ISW разбирает заявления Путина и Герасимова
12:44 2970
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть о вечном; все еще актуально
00:49 5703
Кабул сказал «нет» американской базе
Кабул сказал «нет» американской базе обновлено 15:06
15:06 1917
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия видео
08:47 4238
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться