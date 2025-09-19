USD 1.7000
Москва ждет китайские товары. А они застряли на границе

Более 5 тысяч фур с грузами из Китая уже несколько суток простаивают на казахстанской границе с Россией, сообщают российские СМИ.

По их данным, грузовики стоят в очереди три дня из-за таможенных проверок – пограничники ищут контрафактные табачные изделия, вейпы и электронные сигареты.

При этом СМИ отмечают, что разгрузка скопившихся фур может занять несколько недель.

Кроме того, из-за заторов грузы из Китая не доходят до Москвы. По расписанию, фуры должны были отправиться обратно еще в понедельник, однако накопившийся поток рискует перегрузить терминалы и вызвать новую пробку.

Логистические компании указывают, что самые серьезные заторы наблюдаются на трех пограничных переходах с Казахстаном – Бугристое в Челябинской области, Веселоярск в Алтайском крае и Петухово в Курганской области.

По оценкам специалистов, ликвидация заторов может занять до трех недель, при этом эксперты предупреждают о возможном возникновении «обратной» пробки при возвращении фур назад.

