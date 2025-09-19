Переговоры о прекращении огня в Украине зашли в тупик

Киев и Москва пока не ведут переговоры о завершении войны. Но продолжаются контакты по гуманитарным вопросам, в частности, по обмену пленными. Об этом в интервью CNN заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

На вопрос, продолжаются ли переговоры между Украиной и РФ о завершении войны, Умеров уточнил, что они касается только гуманитарной части: «Сейчас продолжаем гуманитарную часть, где мы освобождаем военнопленных».

В то же время секретарь СНБО напомнил, что европейские лидеры вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетили Вашингтон, где была достигнута договоренность о проведении двусторонних и трехсторонних встреч.

Также Умеров отметил, что «Россия пытается увеличить количество атак до тысячи в день, поэтому до конца года, думаю, они расширят атаки. Это свидетельствует о том, что Россия не имеет серьезных намерений закончить войну».