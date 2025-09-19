USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Переговоры о прекращении огня в Украине зашли в тупик

CNN
14:56 164

Киев и Москва пока не ведут переговоры о завершении войны. Но продолжаются контакты по гуманитарным вопросам, в частности, по обмену пленными. Об этом в интервью CNN заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

На вопрос, продолжаются ли переговоры между Украиной и РФ о завершении войны, Умеров уточнил, что они касается только гуманитарной части: «Сейчас продолжаем гуманитарную часть, где мы освобождаем военнопленных».

В то же время секретарь СНБО напомнил, что европейские лидеры вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетили Вашингтон, где была достигнута договоренность о проведении двусторонних и трехсторонних встреч.

Также Умеров отметил, что «Россия пытается увеличить количество атак до тысячи в день, поэтому до конца года, думаю, они расширят атаки. Это свидетельствует о том, что Россия не имеет серьезных намерений закончить войну».

Президент Египта назвал Израиль «врагом». Каир привел армию в готовность
Президент Египта назвал Израиль «врагом». Каир привел армию в готовность
12:06 3562
Россия хочет поглотить Молдову… Кишинев сопротивляется
Россия хочет поглотить Молдову… Кишинев сопротивляется депутат Молдовы Оазу Нантой комментирует для haqqin.az; все еще актуально
01:11 3528
Москва ждет китайские товары. А они застряли на границе
Москва ждет китайские товары. А они застряли на границе
14:50 337
AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neo
AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neo
14:38 616
Россия обвиняет Данию в ядерной угрозе
Россия обвиняет Данию в ядерной угрозе
14:13 842
Авария на «Формуле» в Баку
Авария на «Формуле» в Баку обновлено 14:54
14:54 3590
Решающая битва на украинском фронте
Решающая битва на украинском фронте обновлено 14:49
14:49 2199
Сигналы Кремля
Сигналы Кремля ISW разбирает заявления Путина и Герасимова
12:44 2974
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть о вечном; все еще актуально
00:49 5703
Кабул сказал «нет» американской базе
Кабул сказал «нет» американской базе обновлено 15:06
15:06 1920
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия видео
08:47 4238

