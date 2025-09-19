USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новость дня
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Мусульмане создают свою НАТО?

15:26 2322

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что не исключается вступление других арабских стран во взаимный оборонительный пакт между Пакистаном и Саудовской Аравией, отметив, что «для таких событий двери не закрыты».

«Я считаю, что это фундаментальное право стран и народов здесь, особенно мусульманского населения, совместно защищать свой регион, страны и нации», - заявил он.

Ранее Исламабад и Эр-Рияд подписали соглашение о взаимной обороне, согласно которому любое нападение на одну из стран будет рассматриваться как нападение на обе.

Соглашение направлено на укрепление безопасности в регионе и предполагает совместные меры по реагированию на внешние угрозы. Подписание документа отражает укрепление стратегического партнерства между двумя странами и стремление к совместной защите интересов в сфере обороны.

Стороны подчеркнули, что договор не только усиливает военно-политическое сотрудничество, но и служит гарантией стабильности в регионе.

Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
17:48 56
Новый санкционный удар по России
Новый санкционный удар по России обновлено 17:37
17:37 3602
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
17:21 550
Аварии на «Формуле» в Баку
Аварии на «Формуле» в Баку Лучшее время у Хэмилтона; фото, видео; обновлено 17:05
17:05 7277
Трамп с Си Цзиньпином поговорили по телефону
Трамп с Си Цзиньпином поговорили по телефону обновлено 16:52
16:52 2463
Директор СНБ Армении едет в Баку
Директор СНБ Армении едет в Баку
15:18 3808
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия видео
08:47 4760
Глава MI6 из Стамбула: Путин рассчитывал на легкую победу
Глава MI6 из Стамбула: Путин рассчитывал на легкую победу
15:37 2021
Армянское лобби снова пошло на Баку
Армянское лобби снова пошло на Баку главное на этот час; все еще актуально
01:36 10802
Ибрагимов притворился сотрудником СГБ, чтобы получить деньги для больного ребенка
Ибрагимов притворился сотрудником СГБ, чтобы получить деньги для больного ребенка
15:31 1550
Мусульмане создают свою НАТО?
Мусульмане создают свою НАТО?
15:26 2323

ЭТО ВАЖНО

Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
17:48 56
Новый санкционный удар по России
Новый санкционный удар по России обновлено 17:37
17:37 3602
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
17:21 550
Аварии на «Формуле» в Баку
Аварии на «Формуле» в Баку Лучшее время у Хэмилтона; фото, видео; обновлено 17:05
17:05 7277
Трамп с Си Цзиньпином поговорили по телефону
Трамп с Си Цзиньпином поговорили по телефону обновлено 16:52
16:52 2463
Директор СНБ Армении едет в Баку
Директор СНБ Армении едет в Баку
15:18 3808
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия видео
08:47 4760
Глава MI6 из Стамбула: Путин рассчитывал на легкую победу
Глава MI6 из Стамбула: Путин рассчитывал на легкую победу
15:37 2021
Армянское лобби снова пошло на Баку
Армянское лобби снова пошло на Баку главное на этот час; все еще актуально
01:36 10802
Ибрагимов притворился сотрудником СГБ, чтобы получить деньги для больного ребенка
Ибрагимов притворился сотрудником СГБ, чтобы получить деньги для больного ребенка
15:31 1550
Мусульмане создают свою НАТО?
Мусульмане создают свою НАТО?
15:26 2323
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться