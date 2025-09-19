Мусульмане создают свою НАТО?

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что не исключается вступление других арабских стран во взаимный оборонительный пакт между Пакистаном и Саудовской Аравией, отметив, что «для таких событий двери не закрыты».

«Я считаю, что это фундаментальное право стран и народов здесь, особенно мусульманского населения, совместно защищать свой регион, страны и нации», - заявил он.

Ранее Исламабад и Эр-Рияд подписали соглашение о взаимной обороне, согласно которому любое нападение на одну из стран будет рассматриваться как нападение на обе.

Соглашение направлено на укрепление безопасности в регионе и предполагает совместные меры по реагированию на внешние угрозы. Подписание документа отражает укрепление стратегического партнерства между двумя странами и стремление к совместной защите интересов в сфере обороны.

Стороны подчеркнули, что договор не только усиливает военно-политическое сотрудничество, но и служит гарантией стабильности в регионе.