USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новость дня
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Ибрагимов притворился сотрудником СГБ, чтобы получить деньги для больного ребенка

15:31 1551

В Наримановском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела жителя Шемахинского района, 38-летнего Намика Ибрагимова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на материалы дела, Ибрагимов представился гражданке Г.Халиловой сотрудником Службы государственной безопасности, утверждая, что работает оперативником и располагает широкими связями. Узнав, что женщина хотела устроить сына на работу в это ведомство, он пообещал содействие в обмен на денежное вознаграждение. Для решения вопроса он запросил 10 тысяч манатов.

Сын Халиловой, Сейран, перевел на банковский счет Ибрагимова 3,5 тысячи манатов. Чтобы укрепить доверие, обвиняемый встретился с ним лично и взял копии необходимых документов — военного билета, удостоверения личности, заявления, медицинской справки и справки об отсутствии судимости. Он уверял, что в ближайшее время обеспечит прием на службу, а оставшуюся сумму — 6,5 тысячи манатов — получит позже.

Через несколько дней Ибрагимов сообщил Сейрану, что уехал в Турцию на операцию матери, пообещав вернуться через неделю. Однако позже перестал отвечать на звонки. После жалобы потерпевших он был арестован.

На суде Ибрагимов признал вину. Он рассказал, что познакомился с Халиловой в середине 2024 года и, нуждаясь в деньгах для операции своему больному ребенку, солгал о работе в СГБ. Чтобы ввести потерпевших в заблуждение, он изготовил и отправил фото поддельного удостоверения. Полученные 3,5 тысячи манатов, по его словам, были потрачены на лечение ребенка, поэтому вернуть их он не смог.

Обвиняемый подчеркнул, что никогда не служил ни в СГБ, ни в других правоохранительных органах. Он заявил, что примирился с потерпевшими, возместил ущерб и раскаивается в содеянном, попросив суд о мягком наказании.

Суд приговорил Намика Ибрагимова к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
17:48 60
Новый санкционный удар по России
Новый санкционный удар по России обновлено 17:37
17:37 3605
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
17:21 553
Аварии на «Формуле» в Баку
Аварии на «Формуле» в Баку Лучшее время у Хэмилтона; фото, видео; обновлено 17:05
17:05 7278
Трамп с Си Цзиньпином поговорили по телефону
Трамп с Си Цзиньпином поговорили по телефону обновлено 16:52
16:52 2464
Директор СНБ Армении едет в Баку
Директор СНБ Армении едет в Баку
15:18 3809
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия видео
08:47 4760
Глава MI6 из Стамбула: Путин рассчитывал на легкую победу
Глава MI6 из Стамбула: Путин рассчитывал на легкую победу
15:37 2022
Армянское лобби снова пошло на Баку
Армянское лобби снова пошло на Баку главное на этот час; все еще актуально
01:36 10802
Ибрагимов притворился сотрудником СГБ, чтобы получить деньги для больного ребенка
Ибрагимов притворился сотрудником СГБ, чтобы получить деньги для больного ребенка
15:31 1552
Мусульмане создают свою НАТО?
Мусульмане создают свою НАТО?
15:26 2323

ЭТО ВАЖНО

Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
17:48 60
Новый санкционный удар по России
Новый санкционный удар по России обновлено 17:37
17:37 3605
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
17:21 553
Аварии на «Формуле» в Баку
Аварии на «Формуле» в Баку Лучшее время у Хэмилтона; фото, видео; обновлено 17:05
17:05 7278
Трамп с Си Цзиньпином поговорили по телефону
Трамп с Си Цзиньпином поговорили по телефону обновлено 16:52
16:52 2464
Директор СНБ Армении едет в Баку
Директор СНБ Армении едет в Баку
15:18 3809
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия видео
08:47 4760
Глава MI6 из Стамбула: Путин рассчитывал на легкую победу
Глава MI6 из Стамбула: Путин рассчитывал на легкую победу
15:37 2022
Армянское лобби снова пошло на Баку
Армянское лобби снова пошло на Баку главное на этот час; все еще актуально
01:36 10802
Ибрагимов притворился сотрудником СГБ, чтобы получить деньги для больного ребенка
Ибрагимов притворился сотрудником СГБ, чтобы получить деньги для больного ребенка
15:31 1552
Мусульмане создают свою НАТО?
Мусульмане создают свою НАТО?
15:26 2323
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться