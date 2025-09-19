Ибрагимов притворился сотрудником СГБ, чтобы получить деньги для больного ребенка

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на материалы дела, Ибрагимов представился гражданке Г.Халиловой сотрудником Службы государственной безопасности, утверждая, что работает оперативником и располагает широкими связями. Узнав, что женщина хотела устроить сына на работу в это ведомство, он пообещал содействие в обмен на денежное вознаграждение. Для решения вопроса он запросил 10 тысяч манатов.

Сын Халиловой, Сейран, перевел на банковский счет Ибрагимова 3,5 тысячи манатов. Чтобы укрепить доверие, обвиняемый встретился с ним лично и взял копии необходимых документов — военного билета, удостоверения личности, заявления, медицинской справки и справки об отсутствии судимости. Он уверял, что в ближайшее время обеспечит прием на службу, а оставшуюся сумму — 6,5 тысячи манатов — получит позже.

Через несколько дней Ибрагимов сообщил Сейрану, что уехал в Турцию на операцию матери, пообещав вернуться через неделю. Однако позже перестал отвечать на звонки. После жалобы потерпевших он был арестован.

На суде Ибрагимов признал вину. Он рассказал, что познакомился с Халиловой в середине 2024 года и, нуждаясь в деньгах для операции своему больному ребенку, солгал о работе в СГБ. Чтобы ввести потерпевших в заблуждение, он изготовил и отправил фото поддельного удостоверения. Полученные 3,5 тысячи манатов, по его словам, были потрачены на лечение ребенка, поэтому вернуть их он не смог.

Обвиняемый подчеркнул, что никогда не служил ни в СГБ, ни в других правоохранительных органах. Он заявил, что примирился с потерпевшими, возместил ущерб и раскаивается в содеянном, попросив суд о мягком наказании.

Суд приговорил Намика Ибрагимова к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы.