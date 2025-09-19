USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новость дня
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Глава MI6 из Стамбула: Путин рассчитывал на легкую победу

15:37 2022

Президент России Владимир Путин рассчитывал на быструю победу, однако просчитался, так как Украина доказала свою способность противостоять агрессии. Об этом заявил глава британской разведки MI6 Ричард Мур, сообщает Reuters.

В ходе выступления в Стамбуле Мур отметил, что не видит никаких признаков готовности Путина к мирным переговорам, если только речь не идет о капитуляции. По его мнению, российский лидер попросту «тянет время», обещая прогресс в переговорах, и стремится навязать свою «имперскую» волю любыми средствами.

«Прямо говоря, Путин откусил больше, чем может проглотить. Он думал, что одержит легкую победу. Но он – и многие другие – недооценили украинцев», – отметил глава MI6.

По словам Мура, Путин стремился убедить мир в неизбежности победы России.

«Но он лжет. Он лжет миру. Он лжет своему народу. Возможно, он даже лжет самому себе», – утверждает глава британской разведки.

При этом он указал, что Путин «закладывает будущее своей страны ради личного наследия и искаженной версии истории». По его мнению, война лишь ускоряет этот упадок России.

Примечательно, что Ричард Мур покинет пост главы британской разведки в конце месяца. Его выступление стало одним из последних на этой должности. Его сменит первая женщина на этом посту – Блэйз Метривели.

Ранее британская разведка объявила о планах по использованию даркнета для вербовки информаторов и получения секретной информации от агентов в России и по всему миру.

Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
17:48 61
Новый санкционный удар по России
Новый санкционный удар по России обновлено 17:37
17:37 3608
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
17:21 553
Аварии на «Формуле» в Баку
Аварии на «Формуле» в Баку Лучшее время у Хэмилтона; фото, видео; обновлено 17:05
17:05 7281
Трамп с Си Цзиньпином поговорили по телефону
Трамп с Си Цзиньпином поговорили по телефону обновлено 16:52
16:52 2465
Директор СНБ Армении едет в Баку
Директор СНБ Армении едет в Баку
15:18 3810
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия видео
08:47 4760
Глава MI6 из Стамбула: Путин рассчитывал на легкую победу
Глава MI6 из Стамбула: Путин рассчитывал на легкую победу
15:37 2023
Армянское лобби снова пошло на Баку
Армянское лобби снова пошло на Баку главное на этот час; все еще актуально
01:36 10802
Ибрагимов притворился сотрудником СГБ, чтобы получить деньги для больного ребенка
Ибрагимов притворился сотрудником СГБ, чтобы получить деньги для больного ребенка
15:31 1552
Мусульмане создают свою НАТО?
Мусульмане создают свою НАТО?
15:26 2323

ЭТО ВАЖНО

Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
17:48 61
Новый санкционный удар по России
Новый санкционный удар по России обновлено 17:37
17:37 3608
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
17:21 553
Аварии на «Формуле» в Баку
Аварии на «Формуле» в Баку Лучшее время у Хэмилтона; фото, видео; обновлено 17:05
17:05 7281
Трамп с Си Цзиньпином поговорили по телефону
Трамп с Си Цзиньпином поговорили по телефону обновлено 16:52
16:52 2465
Директор СНБ Армении едет в Баку
Директор СНБ Армении едет в Баку
15:18 3810
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия видео
08:47 4760
Глава MI6 из Стамбула: Путин рассчитывал на легкую победу
Глава MI6 из Стамбула: Путин рассчитывал на легкую победу
15:37 2023
Армянское лобби снова пошло на Баку
Армянское лобби снова пошло на Баку главное на этот час; все еще актуально
01:36 10802
Ибрагимов притворился сотрудником СГБ, чтобы получить деньги для больного ребенка
Ибрагимов притворился сотрудником СГБ, чтобы получить деньги для больного ребенка
15:31 1552
Мусульмане создают свою НАТО?
Мусульмане создают свою НАТО?
15:26 2323
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться