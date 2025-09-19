Глава MI6 из Стамбула: Путин рассчитывал на легкую победу

Президент России Владимир Путин рассчитывал на быструю победу, однако просчитался, так как Украина доказала свою способность противостоять агрессии. Об этом заявил глава британской разведки MI6 Ричард Мур, сообщает Reuters.

В ходе выступления в Стамбуле Мур отметил, что не видит никаких признаков готовности Путина к мирным переговорам, если только речь не идет о капитуляции. По его мнению, российский лидер попросту «тянет время», обещая прогресс в переговорах, и стремится навязать свою «имперскую» волю любыми средствами.

«Прямо говоря, Путин откусил больше, чем может проглотить. Он думал, что одержит легкую победу. Но он – и многие другие – недооценили украинцев», – отметил глава MI6.

По словам Мура, Путин стремился убедить мир в неизбежности победы России.

«Но он лжет. Он лжет миру. Он лжет своему народу. Возможно, он даже лжет самому себе», – утверждает глава британской разведки.

При этом он указал, что Путин «закладывает будущее своей страны ради личного наследия и искаженной версии истории». По его мнению, война лишь ускоряет этот упадок России.

Примечательно, что Ричард Мур покинет пост главы британской разведки в конце месяца. Его выступление стало одним из последних на этой должности. Его сменит первая женщина на этом посту – Блэйз Метривели.

Ранее британская разведка объявила о планах по использованию даркнета для вербовки информаторов и получения секретной информации от агентов в России и по всему миру.