Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Израиль принял меры после теракта иорданцев

16:05 703

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир по итогам предварительного расследования вчерашнего теракта на КПП «Алленби» распорядился приостановить пропуск гуманитарной помощи из Иордании в сектор Газа до полного выяснения всех обстоятельств. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

В четверг на КПП «Алленби», связывающем Иорданию и Западный берег реки Иордан, произошел вооруженный теракт, в результате которого погибли двое военнослужащих ЦАХАЛ. Нападавший прибыл с иорданской стороны на грузовике с гуманитарной помощью для сектора Газа и открыл огонь.

«Начальник Генштаба Эяль Замир сегодня (в пятницу) провел предварительное расследование на месте нападения, произошедшего вчера вечером на КПП «Алленби»... Начальник Генштаба распорядился прекратить пропуск грузов из Иордании в Газу до завершения расследования и извлечения уроков», – говорится в сообщении.

В то же время израильский портал Ynet сообщил, что власти страны планируют пересмотреть процедуры безопасности для водителей, которых иорданская армия привлекает для перевозки гуманитарных грузов.

Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
17:48 62
Новый санкционный удар по России
Новый санкционный удар по России
17:37 3611
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
17:21 555
Аварии на «Формуле» в Баку
Аварии на «Формуле» в Баку
17:05 7282
Трамп с Си Цзиньпином поговорили по телефону
Трамп с Си Цзиньпином поговорили по телефону
16:52 2465
Директор СНБ Армении едет в Баку
Директор СНБ Армении едет в Баку
15:18 3812
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия
08:47 4760
Глава MI6 из Стамбула: Путин рассчитывал на легкую победу
Глава MI6 из Стамбула: Путин рассчитывал на легкую победу
15:37 2024
Армянское лобби снова пошло на Баку
Армянское лобби снова пошло на Баку
01:36 10803
Ибрагимов притворился сотрудником СГБ, чтобы получить деньги для больного ребенка
Ибрагимов притворился сотрудником СГБ, чтобы получить деньги для больного ребенка
15:31 1552
Мусульмане создают свою НАТО?
Мусульмане создают свою НАТО?
15:26 2323

