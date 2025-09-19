Израиль принял меры после теракта иорданцев

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир по итогам предварительного расследования вчерашнего теракта на КПП «Алленби» распорядился приостановить пропуск гуманитарной помощи из Иордании в сектор Газа до полного выяснения всех обстоятельств. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

В четверг на КПП «Алленби», связывающем Иорданию и Западный берег реки Иордан, произошел вооруженный теракт, в результате которого погибли двое военнослужащих ЦАХАЛ. Нападавший прибыл с иорданской стороны на грузовике с гуманитарной помощью для сектора Газа и открыл огонь.

«Начальник Генштаба Эяль Замир сегодня (в пятницу) провел предварительное расследование на месте нападения, произошедшего вчера вечером на КПП «Алленби»... Начальник Генштаба распорядился прекратить пропуск грузов из Иордании в Газу до завершения расследования и извлечения уроков», – говорится в сообщении.

В то же время израильский портал Ynet сообщил, что власти страны планируют пересмотреть процедуры безопасности для водителей, которых иорданская армия привлекает для перевозки гуманитарных грузов.