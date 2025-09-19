Азербайджан эвакуировал палестинских студентов

Азербайджан по просьбе палестинской стороны эвакуировал из сектора Газа 14 палестинских студентов, получивших право получить высшее образование в рамках программы «Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева».
Согласно сообщению МИД Азербайджана, продолжающиеся военные действия и нестабильная ситуация в регионе сделали невозможным самостоятельное прибытие студентов в Азербайджан. На основании обращений студентов и просьбы палестинской стороны МИД обеспечил их доставку в Азербайджан. Студенты были вывезены из Газы наземным путем в Иорданию, затем был организован их авиаперелет из Аммана в Баку. Процесс эвакуации начался 17 сентября, утром 19 сентября 10 студентов встретили в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Остальные четверо должны прибыть в ближайшие часы.